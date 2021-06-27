Четыре знака, которым не повезет до 4 июля

После 28 июня Львы получат дополнительную нагрузку по работе, у Весов могут разрушиться планы, а у Тельцов – возникнуть проблемы в общении.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, которым не повезет на неделе с 28 июня по 4 июля.

Телец

Следите за тем, что вы говорите и как вас понимают люди, потому что на этой неделе из-за того, что вы или ваши визави то ли недослышат то ли неверно поймут, могут быть достаточно серьезные проблемы в общении, до ссор и отчуждения.

Тельцов ждут неприятности

Лев

Так трудитесь все время, надеясь на достойное вознаграждение, но на этой неделе вас могут завалить дополнительными обязанностями или большим количеством работы, а вот о дополнительных деньгах за это могут забыть или сделать вид, что так и надо.

Весы

Происходит разрушение ваших планов, и всего образа жизни, будто кто-то более могущественный вмешивается в ваш размеренный темп и начинает там наводить порядок. И вам не остается ничего другого, как принимать эти изменения и подстраиваться под них.

Названные знаки, которым не повезет на неделе

Скорпион

Наступает длительная пауза, когда ничего не будет происходит. Хотя бы вы и рады быть что-то делать, и сроки поджимают, но от вас уже мало что зависит, поэтому приходится сворачивать деятельность под давлением обстоятельств.

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