Четыре знака, которым будет не везти до 30 мая

С 24 по 30 мая Козерогам придется принимать важное решение и ломать над ним голову, а у Раков внезапно испортятся планы. К тому же, Водолеи будут иметь резкие перепады настроения.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, которым не будет везти до 30 мая.
Рак
Ваши предыдущие хорошо выверенные планы могут быть внезапно разрушены. И непонятно, куда двигаться дальше и что с этим делать, тем более, что вы теряете не только понимание, что происходит, а еще какие-то важные рычаги или средства исправить ситуацию.
Лев
Можете понести какие-то неожиданные потери, хотя ничто не предвещало каких-то проблем. И это весьма существенно портит вам настроение и уже нет сил ни бороться, ни как-то иначе реагировать на такую несправедливость.
Козерог
Жизнь замирает из-за того, что вы не можете принять важное решение. И эта пауза может очень затянуться, выматывая из вас все силы. На кону поставлены очень сложные вопросы и вы целыми днями ломаете голову над решением.
Водолей
Нельзя сказать, что все будет грустно и беспросветно, поскольку будут случаться и светлые моменты. Но резкие спады настроения и такие же неожиданные подъемы будут выводить вас из равновесия и здоровья не добавлять.
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