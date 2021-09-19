Четыре знака, которым не повезет до 26 сентября

С 20 по 26 сентября Весы могут столкнуться с конкурентной борьбой, а в жизни Овнов будут проходить разрушительные процессы. В то же время Скорпионов могут постигнуть разочарования в работе, а Стрельцы получат плохую новость.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, в чем еще не повезет четырем знакам зодиака на неделе. По ее словам, одному знаку придется в корне менять то, чем он занимается.

Овен

Вокруг вас происходят какие-то разрушительные процессы, вы бы и рады это все остановить, но не можете понять, почему так происходит, вы не знаете всех причин и можете только наблюдать за всеми внешними процессами.

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Весы

Конкуренты не спят, постоянно вам вставляют палки в колеса, и каждый раз пытаются сделать еще более чувствительный удар. Но вы же боретесь, хотя иногда руки и опускаются, потому что вы уже не знаете, что делать.

Скорпион

Грусть и разочарование может вас постичь в вашей работе, ведь сейчас вам не под силу ни процесс, ни результат, который вы получаете. Все надоело. Нужно будет или заняться чем-то другим, или перестроить все коренным образом.

Стрелец

Вы можете узнать о каких-то важных вещах относительно того, что с вами должно случиться, но это вам не слишком подходит. Сил сопротивляться и все переиначить у вас сейчас не очень много, поэтому вы впадаете в меланхолию вместо того, чтобы бороться.

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