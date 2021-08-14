Четыре знака, которым не повезет до 22 августа

На неделе с 16 по 22 августа у Овнов могут возникнуть сложности в личной жизни вплоть до разрыва отношений, а у Раков – с деньгами. Их настолько не будет хватать, что придется обращаться за помощью. В то же время Козероги на неделе могут попасть в безвыходное положение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz назвала четыре знака зодиака, которых можно считать неудачниками всю неделю. Кому придется тратить силы для решения проблем, читайте дальше.

Овен

На этой неделе вам угрожают сложности в личной жизни. Выяснение отношений может перерасти в ссоры, взаимные обвинения, оскорбления и все это ведет к разрыву. И у вас появляется много свободного времени для того, чтобы хорошо подумать о том, почему так сложилось.

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Рак

Неожиданно возникают финансовые вопросы, появляются проблемы с деньгами, и они будут такими значительными, что вы день и ночь обдумываете все эти вопросы и ищете выход из ситуации, обращаетесь за помощью к различным источникам и людям.

Лев

Вам может показаться, что против вас сейчас выступают какие-то сильные враги и на борьбу с ними вы будете тратить немало сил. На самом деле, стоит выяснить, действительно ли это происходит, или вы сами себе придумали это противостояние, или "добрые люди" подсказали.

Козерог

Вы попадаете в почти безвыходное положение, когда чувствуете себя связанными по рукам и ногам, и даже несмотря на то, что вы все время будете работать над решениями этой проблемы, вам будет достаточно сложно найти выход без посторонней помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

август 2021 года может принести неудачу двум представителям зодиакального круга. Их ждут разочарование, досада и даже слезы.