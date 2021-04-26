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Четыре знака, которым не повезет до 2 мая

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С 26 апреля у Овнов могут начаться проблемы в отношениях, Весы могут потерять деньги, а Водолеям придется менять привычную жизнь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знаки зодиака, которым не везти на неделе с 26 апреля по 2 мая.

Овен

Если хотите сохранить отношения, то приходится наступать на горло собственным привычкам и тщательно подбирать слова, поскольку не всем нравится ваша прямолинейность, которая может стать причиной конфликтов и даже разрыва отношений.

Весы

Любые деньги рано или поздно заканчиваются, особенно, когда тратить их без счета. Вот и на этой неделе собственных финансовых ресурсов у вас уже не хватит и вам придется искать их где-то и просить о поддержке.

Водолей

С головой накрывает чувство дискомфорта, ведь приходится многое менять в своей жизни, а главное – привычки и сам образ жизни требуют переосмысления и трансформации. Вот вы и сопротивляетесь переменам.

Рыбы

Даже если вы прилагаете все усилия для реализации планов, это почему-то не работает. Поэтому наступает разочарование и вы готовы хоть на время спрятаться подальше от всех, чтобы пересидеть этот неудачный период.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • до конца месяца Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.

  • У Овнов в апреле появятся деньги, Тельцов ждет успех на работе, а Раков – разрешение старых проблем, рассказал астролог Хаял Алекперов.

  • Астролог Юлия Погорельченко назвала дни апреля, которые могут оказаться очень трудными.

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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