Четыре знака, которым не повезет до 2 мая

С 26 апреля у Овнов могут начаться проблемы в отношениях, Весы могут потерять деньги, а Водолеям придется менять привычную жизнь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знаки зодиака, которым не везти на неделе с 26 апреля по 2 мая.

Овен

Если хотите сохранить отношения, то приходится наступать на горло собственным привычкам и тщательно подбирать слова, поскольку не всем нравится ваша прямолинейность, которая может стать причиной конфликтов и даже разрыва отношений.

Весы

Любые деньги рано или поздно заканчиваются, особенно, когда тратить их без счета. Вот и на этой неделе собственных финансовых ресурсов у вас уже не хватит и вам придется искать их где-то и просить о поддержке.

Водолей

С головой накрывает чувство дискомфорта, ведь приходится многое менять в своей жизни, а главное – привычки и сам образ жизни требуют переосмысления и трансформации. Вот вы и сопротивляетесь переменам.

Рыбы

Даже если вы прилагаете все усилия для реализации планов, это почему-то не работает. Поэтому наступает разочарование и вы готовы хоть на время спрятаться подальше от всех, чтобы пересидеть этот неудачный период.

Как сообщал OBOZREVATEL:

до конца месяца Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.

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