Четыре знака, которым не повезет до 2 мая

С 26 апреля у Овнов могут начаться проблемы в отношениях, Весы могут потерять деньги, а Водолеям придется менять привычную жизнь.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знаки зодиака, которым не везти на неделе с 26 апреля по 2 мая.
Овен
Если хотите сохранить отношения, то приходится наступать на горло собственным привычкам и тщательно подбирать слова, поскольку не всем нравится ваша прямолинейность, которая может стать причиной конфликтов и даже разрыва отношений.
Весы
Любые деньги рано или поздно заканчиваются, особенно, когда тратить их без счета. Вот и на этой неделе собственных финансовых ресурсов у вас уже не хватит и вам придется искать их где-то и просить о поддержке.
Водолей
С головой накрывает чувство дискомфорта, ведь приходится многое менять в своей жизни, а главное – привычки и сам образ жизни требуют переосмысления и трансформации. Вот вы и сопротивляетесь переменам.
Рыбы
Даже если вы прилагаете все усилия для реализации планов, это почему-то не работает. Поэтому наступает разочарование и вы готовы хоть на время спрятаться подальше от всех, чтобы пересидеть этот неудачный период.
Как сообщал OBOZREVATEL:
до конца месяца Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.
У Овнов в апреле появятся деньги, Тельцов ждет успех на работе, а Раков – разрешение старых проблем, рассказал астролог Хаял Алекперов.
Астролог Юлия Погорельченко назвала дни апреля, которые могут оказаться очень трудными.
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.
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