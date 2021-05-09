Четыре знака, которым не повезет до 16 мая

С понедельника, 10 мая, у Весов могут возникнуть недоразумения с близкими, а у Скорпионов – трудности с финансами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знака зодиака, которым будет не слишком везти с 10 по 16 мая.

Дева

Сейчас некоторые могут вам многое обещать, к примеру, золотые горы, причем так уверенно, что вы склонны верить. На самом деле, лучше включать здравый смысл и скепсис и не брать на веру только обещания, а доверять интуиции и документам.

Весы

Из-за того, что вы начинаете критиковать даже тогда, когда ваше мнение не спрашивают, на этой неделе могут произойти недоразумения даже с близкими людьми. Просто лишний раз скажите теплые слова, похвалите, поддержите.

Скорпион

С финансами могут начаться сложности до того, что придется влезть в немалые долги. Ситуация выглядит не слишком приятной, но если не решить этот вопрос кардинально, то эта проблема может зайти еще дальше.

Рыбы

Вам настолько надоело все, чем вы занимаетесь, что не хочется даже двигаться. Нет какой-то радости или подъема, вам ничто не интересно, поэтому вы предпочитаете больше спать и больше ничего не делать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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