Четыре знака, которым не повезет до 13 июня

С понедельника, 7 июня, у Львов не будет получаться сдерживать эмоции, что может разрушить отношения с близкими людьми, Рыбам может не хватать денег, а Девам посоветовали не вступать в полемику.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, каким еще знакам зодиака не будет везти на неделе с 7 по 13 июня.
Рак
Не стоит ожидать от этой неделе каких-то прорывов или хотя бы активности. Все контакты и контракты сворачиваются, общение ограничено. И вся жизнь как бы замирает для того, чтобы вы некоторое время провели в тишине и сосредоточенности.
Лев
Сейчас эмоции просятся наружу и вы не в силах сдерживать желание выразить людям все, о чем вы думаете. Впрочем, это не принесет облегчения, поскольку таким образом можно разрушить и дружбу, и теплые отношения, и даже то, что давно сами строили собственными руками.
Дева
Вы будете несколько раздраженными из-за навязчивости людей и их незваных советов, сил противостоять этому будет не очень много, поэтому лучше вам не вступать в полемику, а просто спрятаться от всех и пересидеть.
Рыбы
Может остро встать вопрос денег – где их достать в немалом количестве и очень быстро. И такая насущная необходимость грозит еще и тем, что вы можете попасть на крючок не совсем честных людей, которые предложат вам опасные сделки.
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