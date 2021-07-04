Четыре знака, которым не повезет до 11 июля

На неделе с 5 июля Водолеям и Скорпионам не будет хватать денег, а у Козерогов дела буквально будут разваливаться на глазах. В то же время Весам будет грустно и они будут стремиться к переменам.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, которым не повезет на неделе с 5 по 11 июля.

Козерог

Происходят определенные разрушительные процессы вокруг вас, которые затрагивают и то, что вы с таким вдохновением и желанием строили. На этой неделе вы просто наблюдаете, как что-то разваливается на ваших глазах, а вы ничего не можете сделать.

Весы

Вам обидно и грустно, впрочем, вы можете даже не понимать, почему вы это чувствуете, чего-то будет не хватать, жизнь не слишком радует, что-то нужно уже изменить, но вы еще не решили, что именно и каким образом.

Скорпион

Может произойти какая-то финансовая неприятность или ошибка с вашей стороны, что грозит превратиться в финансовую яму – вам срочно понадобятся деньги, да еще и в немалых количествах. И понадобится посторонняя помощь, чтобы это решить.

Водолей

На этой неделе не будет хватать финансов, и вы будете вынуждены отказаться от некоторых планов, от того, о чем вы давно уже мечтали. И если хорошо проанализировать, то вы придете к выводу, что вы – главная причина этой печальной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

июль 2021 года станет благоприятным периодом для трех знаков зодиака – им будет сопутствовать удача и финансовый успех.

Овны, Львы и Скорпионы могут добиться успехов в карьере и бизнесе в июле, говорится в карьерном прогнозе Ольги Соломки.

Астролог перечислила наиболее удачные даты в июле для похода в салон красоты.

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