Четыре знака, которым не повезет с 17 мая

На неделе с 17 мая Весы могут стать жертвами мошенников, а у Козерогов начнется период бездействия. В то же время Ракам придется разбираться в себе.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака зодиака, которым не будет везти на неделе с 17 по 23 мая.
Рак
Наступил период, когда все словно остановилось, вы не чувствуете никакого движения, развития, и постоянно ковыряетесь в себе, ищите смысл жизни, чувствуете вину за свой застой и не можете двинуться дальше, не разобравшись в себе.
Весы
Увеличивается опасность быть обманутыми или обворованными, причем, это может быть не только откровенный гоп-стоп, но и вполне изысканное мошенничество, что маскируется под вполне законные требования.
Козерог
Эта неделя может быть бездеятельной и не заполненной никакими активными событиями и впечатлениями. И это для вас очень необычно, вы не готовы к подобной паузы и будете порываться что-то делать, но будете врезаться в глухую стену, которая будет вас тормозить и раздражать.
Рыбы
Обычное и стабильную жизнь, к которой вы привыкли, может претерпеть изменения. И это вас несколько озадачит и обезоружит. Но изменения – это нормально, их надо принимать, с ними нужно считаться. Или начинать их самостоятельно.
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