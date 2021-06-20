Четыре знака, которым не будет везти до 27 июня

До 27 июня в Весов могут возникнуть проблемы с деньгами и здоровьем, Львы будут чувствовать скуку и усталость от рутины, а Тельцов может ожидать опасность в пути.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL, каким знакам зодиака не будет везти на неделе с 21 по 27 июня.

Телец

Особое внимание обращайте на дорогу и все, что связано с различными поездками, поскольку на этой неделе они для вас могут быть непредсказуемыми и опасными. Соблюдайте правила дорожного движения и здравого смысла.

Лев

Как бы вы ни прикрывались стабильностью, но постоянное повторение одних и тех же движений таки надоедает. И когда вы уже живете и работаете на автомате и нет пространства для творчества, то это все может привести к скуке и усталости.

Дева

Нервы сейчас – как тугие канаты, и вас может выводить из себя любая мелочь, не говоря уже о таких важных вещах как острое слово, сказанное о вас. Вы склонны болезненно воспринимать даже кривой взгляд, брошенный в вашу сторону.

Весы

Наблюдается некая сплошная череда проблем, которым конца-края не видно: то что-то ломается, то люди странные случаются, то возникают вопросы со здоровьем, да и денег на этой неделе у вас на все это не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Астролог назвала лучшие дни в июне 2021 для маникюра, похода к косметологу и стрижки.

В июне будет 14 периодов холостого Луны. Названы вещи, которые нельзя будет делать.

В этом месяце Овнам придется решиться на изменения в работе, а Весы будут стабильно получать деньги, похвалу и хорошие отзывы.

До 11 октября Сатурн будет ретроградным: чем опасно это явление и как уберечься от его негативного влияния.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!