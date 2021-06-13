Четыре знака, которым не будет везти до 20 июня

На неделе с 14 июня, Тельцы легко могут попасть в беду, отстаивая свои взгляды, Девами и Скорпионами будут манипулировать их же собственные эмоции, а Водолеями придется решать денежные вопросы.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, каким еще знакам зодиака будет не слишком везти на неделе с 14 по 20 июня.
Телец
Вы готовы на этой неделе с мечом отстаивать свои намерения и взгляды, но все это чревато тем, что вы легко можете попасть в беду. Поэтому лучше всего стать консервативными и правильными до тошноты.
Дева
Если вы на этой неделе поймаете себя на чувстве вины, сразу же проанализируйте – кто вам это непродуктивное чувство навеял. И не стоит переживать из-за различных ненужные эмоций, потому что в действительности именно по вине вами пытаются манипулировать.
Скорпион
Эмоции на этой неделе могут взять над вами верх, а тут еще и нужно принять какое-то важное решение, которое лучше делать на трезвую и холодную голову, а не под влиянием давления или гормонов. Поэтому лучше научиться выдыхать и расслабляться.
Водолей
Где взять деньги?! Именно такой вопрос вы будете решать всю неделю, заниматься финансовыми проблемами, но не факт, что вам удастся быстро найти на него ответ, как бы вы не старались.
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