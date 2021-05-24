Четыре знака, которым очень повезет с 24 апреля

С 24 мая Весы могут получить выгодное предложение о работе, а Скорпионы чуть ли не ежедневно будут получать деньги. В то же время Тельцы будут проводить время с родными людьми.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, каким еще знакам зодиака повезет до 30 мая.
Телец
На этой неделе вы, вместо того, чтобы тяжело работать, будете больше отдыхать, посвящая время и своим любимым занятиям, и любимым, и семье. И это один из самых счастливых моментов этого года, когда можно расслабиться.
Дева
Силы и вдохновения на этой неделе вам будет хватать на то, чтобы двигаться очень мощно, просто на зависть всем. А еще вдруг может сработать удача и у вас удаются любые начинания, несмотря на преграды.
Весы
Вы можете получить предложение пойти работать на очень ответственную работу и занять высокий пост. С одной стороны, это будет очень приятно, а вот с другой, может первое время быть достаточно сложно, если вы привыкли к свободе.
Скорпион
Почти ежедневно к вам приходят какие-то деньги. И это очень приятные моменты, потому что вы давно уже достойны того, чтобы получать такие суммы и иметь такие возможности. Поэтому не стесняйтесь, а смело забирайте все, что дают.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае Близнецы, Тельцы и Раки начнут больше зарабатывать, а Стрельцов ждет прогресс и в карьере, и в финансах.
Астролог Юлия Погорельченко назвала самые неудачные дни мая – они будут совпадать с периодами, когда спутник Земли не перешел в следующий знак зодиака.
В мае ожидается переход Сатурна в ретроградное движение, астролог рассказала, как уберечься.
Астрологи назвали три знака зодиака, которые обязательно выйдут замуж в 2021 году.
В 2021 году Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
В то же время финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.