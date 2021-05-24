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Четыре знака, которым очень повезет с 24 апреля

3.6т
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С 24 мая Весы могут получить выгодное предложение о работе, а Скорпионы чуть ли не ежедневно будут получать деньги. В то же время Тельцы будут проводить время с родными людьми.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, каким еще знакам зодиака повезет до 30 мая.

Телец

На этой неделе вы, вместо того, чтобы тяжело работать, будете больше отдыхать, посвящая время и своим любимым занятиям, и любимым, и семье. И это один из самых счастливых моментов этого года, когда можно расслабиться.

Дева

Силы и вдохновения на этой неделе вам будет хватать на то, чтобы двигаться очень мощно, просто на зависть всем. А еще вдруг может сработать удача и у вас удаются любые начинания, несмотря на преграды.

Весы

Вы можете получить предложение пойти работать на очень ответственную работу и занять высокий пост. С одной стороны, это будет очень приятно, а вот с другой, может первое время быть достаточно сложно, если вы привыкли к свободе.

Скорпион

Почти ежедневно к вам приходят какие-то деньги. И это очень приятные моменты, потому что вы давно уже достойны того, чтобы получать такие суммы и иметь такие возможности. Поэтому не стесняйтесь, а смело забирайте все, что дают.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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