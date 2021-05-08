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Четыре знака, которым будет очень везти с 10 мая

2.1т
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С понедельника, 10 мая, Львам удастся изменить свою жизнь к лучшему, у Близнецов на неделе могут сбывать мечты, а Водолеи получат много денег.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, каким еще знакам будет везти на неделе с 10 по 16 мая.

Близнецы

Осуществление давних мечтаний уже на пороге. И все это благодаря вашим усилиям, настойчивости и четкости, с которой вы идете к цели. И уже на этой неделе получаете первые результаты и первые достижения.

Рак

Неделя, когда вы чувствуете себя очень сильными и умелыми, ибо любые задачи вам удаются, проекты, над которыми вы работаете – очень значимые, а преграды и сложности сейчас – это легкие прогулки и вместо зарядки.

Лев

Изменения, которые сейчас с вами происходят, очень значительны. Это изрядно улучшает качество вашей жизни, и дает вам уверенность в том, что вы делаете все правильно, находитесь на верном пути, который ведет к еще большему успеху.

Водолей

Деньги никогда лишними не бывают, особенно когда приходят в больших размерах. Вот и на этой неделе вам будет везти получить немалые средства. И хотя будет соблазн их непременно спустить, все же позаботьтесь о будущем и инвестируйте их в нечто полезное.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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