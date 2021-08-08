Четыре знака, которым будет очень везти до 15 августа

С 9 по 15 августа нескольким знакам зодиака повезет в финансовых вопросах: Весам будет хватать на все фантазии и прихоти, а Раки будут получать деньги не только за работу, но и просто так. В то же время Скорпионы на этой неделе будут праздновать завершение важного проекта и будут чувствовать себя счастливыми.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz назвала четыре знака зодиака, которым будет везти семь дней подряд. Для кого неделя выдастся удачной, читайте в материале.

Близнецы

Будете много общаться и среди этой бесчисленного количества людей могут случиться очень выгодные контакты с потенциальными работодателями, клиентами или инвесторами, которые обещают хорошее финансирование.

Рак

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Деньги на этой неделе вас сыпятся, как из рога изобилия – вам их будут давать и за вашу работу, и просто так, инвестировать в вас, как в специалиста и в хорошего человека. Поэтому можно сказать, что вы сейчас – главный везунчик.

Скорпион

Проблемы и сложности предыдущего периода остаются позади, наконец вы выдыхаете всю тревогу, ведь наконец близится к завершению большой и важный проект. И вы празднуете это событие в кругу друзей и единомышленников.

Весы

Какими бы ни были ваши бурные фантазии, на этой неделе вы можете их воплотить в жизнь. Особенно те, что можно купить за деньги, потому что вы сейчас позволяете себе все, или почти все, реализуете давние замыслы и свежие прихоти.

Как сообщал OBOZREVATEL :

в августе Стрельцы могут кардинально изменить жизнь, Девы будут много работать, а Водолеи – воплощать цели: Соломка дала гороскоп на месяц.