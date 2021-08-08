Четыре знака, которым будет очень везти до 15 августа
С 9 по 15 августа нескольким знакам зодиака повезет в финансовых вопросах: Весам будет хватать на все фантазии и прихоти, а Раки будут получать деньги не только за работу, но и просто так. В то же время Скорпионы на этой неделе будут праздновать завершение важного проекта и будут чувствовать себя счастливыми.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz назвала четыре знака зодиака, которым будет везти семь дней подряд. Для кого неделя выдастся удачной, читайте в материале.
Близнецы
Будете много общаться и среди этой бесчисленного количества людей могут случиться очень выгодные контакты с потенциальными работодателями, клиентами или инвесторами, которые обещают хорошее финансирование.
Рак
Деньги на этой неделе вас сыпятся, как из рога изобилия – вам их будут давать и за вашу работу, и просто так, инвестировать в вас, как в специалиста и в хорошего человека. Поэтому можно сказать, что вы сейчас – главный везунчик.
Скорпион
Проблемы и сложности предыдущего периода остаются позади, наконец вы выдыхаете всю тревогу, ведь наконец близится к завершению большой и важный проект. И вы празднуете это событие в кругу друзей и единомышленников.
Весы
Какими бы ни были ваши бурные фантазии, на этой неделе вы можете их воплотить в жизнь. Особенно те, что можно купить за деньги, потому что вы сейчас позволяете себе все, или почти все, реализуете давние замыслы и свежие прихоти.
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