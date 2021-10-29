Четыре самых завистливых знака зодиака: они способны на подлости
Некоторые люди способны искренне чувствовать себя счастливыми и добиваться успеха. А другие - только безумно завидуют из-за своей неуверенности и недовольства.
Астрологи издания Рinkvilla назвали четыре самых завистливых знака зодиака. Они мыслят негативно и способны на подлость.
Овен
Рожденные под этим знаком чрезвычайно конкурентоспособны. Однако они ревнивы, завистливы и мелочны, когда другие становятся более успешными, чем они.
Дева
У представителей этого знака действительно нет проблем с самооценкой, но не тогда, когда другие люди становятся успешными. Когда это происходит, Девы замышляют и планируют, как добиться еще лучших успехов, и могут пойти на подлости.
Скорпион
Уроженцы этого знака не находят счастья в радостях других. Им не нравится, когда что-то хорошее случается с окружающими, поэтому они становятся беспокойными, ревнивыми и начинают обижаться.
Водолей
Людей этого знака обычно не волнуют чужие дела, пока они не узнают об успехе конкурентов. Водолеи чувствуют себя неуверенно и начинают сравнивать себя с другими.
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