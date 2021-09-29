Четыре самых вспыльчивых знака зодиака: могут устроить скандал из-за мелочи

Есть знаки зодиака, которые легко "вспыхивают" и могут устроить скандал из-за пустяка. Они не умеют сдерживать эмоции, и в ссоре их не остановить.

Астрологи издания Ultimora назвали самые вспыльчивые знаки зодиака. Их лучше не провоцировать, иначе может разгореться большой конфликт.

Овен

Возглавляет рейтинг самых вспыльчивых знаков зодиака Овен. Он очень обидчив, чувствителен, и ему нужно совсем немного времени, чтобы выйти из себя. Рожденные под этим знаком не терпят, когда им противоречат или говорят, что они неправы. Когда Овен злится, он способен на оскорбления.

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Скорпион

Скорпион - сложный знак с непростым характером. Он всегда хочет быть правым и убежден, что он хранитель абсолютных истин. Кроме того, он является опытным "теоретиком заговора" и повсюду видит за своей спиной обман.

Телец

Представители этого знака зодиака несколько сдержанны, осторожны, подозрительны и рациональны, но обладают упрямым характером. Они теряют самообладание, когда их предают те, кому они доверяют.

Стрелец

Стрелец всегда предпочитает избегать конфликтов и противостояний. Однако этот оптимистичный, веселый знак часто становится злым, особенно когда сталкивается с оскорблениями и притеснениями не только против себя, но и против других.

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