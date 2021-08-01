Некоторые люди от природы романтичны и делают жизнь более насыщенной и захватывающей. Они знают, как сделать отношения страстными и незабываемыми, а партнера счастливым.

Астрологи издания Еsprit science metaphysique назвали четыре самых страстных знака зодиака. Телец, Лев, Скорпион и Рыбы попали в этот список.

Телец

Представители этого знака очень тактильны и очень страстны. Они никому не откроются, так как предпочитают копить энергию для правильного человека. Но встретив его, этот знак будет преданным и любящим. Он всегда будет относиться к своему партнеру как к королю или королеве.

Лев

Для Льва нет ничего важнее верности. Когда он почувствует себя в безопасности, чтобы открыть свое сердце, он будет очень внимателен и заботлив к своему партнеру. Уроженцы этого знака излучают тепло, которое сразу привлекает людей.

Скорпион

Рожденные под этим знаком известны своей чувственностью. Они готовы к долгосрочным отношениям и с радостью отдадутся одному человеку. В отношениях этот знак заставит почувствовать свою половинку самым важным человеком в мире, и они будут развивать отношения, полные страстных и приключенческих моментов.

Рыбы

На первый взгляд Рыбы могут показаться скрытными и загадочными, но в глубине души они действительно хотят влюбиться. Этот знак сделает все возможное, чтобы его половина была наполнена счастьем и чувствовала себя по-настоящему любимой. Он будет стараться изо всех сил сохранить пламя в отношениях.

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