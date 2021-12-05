Четыре самых ревнивых знака зодиака: не умеют сдерживать эмоции

Ревнивые люди не могут обрести гармонию в отношениях, ведь всегда подозревают своего партнера. Такое поведение является "токсичным" и может привести к разрыву союза.

Астрологи издания Diariofemenino назвали самых ревнивых представителей зодиакального круга. Будьте с ними очень осторожны!

Рак

Рак - самый ревнивый знак зодиака. Он постоянно чувствует свою незащищенность и ищет угрозы там, где их нет. Уроженцы знака очень подозрительны и способны извести партнера подозрениями. Раки будут постоянно требовать, чтобы им доказывали преданность и любовь.

Дева

Девы мечтают об идеальной жизни и таких же "ровных" отношениях с партнером. Они будут упорно трудиться над достижением целей, которые по факту осуществить невозможно. Из-за конфликтов они могут разочароваться во всем и заподозрить партнера в измене, даже если ссора была из-за бытовых мелочей.. Ревность Дев особенно проявляется, когда они находятся в отношениях длительное время.

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Стрелец

Уроженцы этого огненного знака очень импульсивны и страдают от приступов необоснованной ревности. Стрельцы очень честны, поэтому, если у них возникнет какая-то мысль, они сообщат об этом партнеру. Излишняя подозрительность может привести к недопониманиям и конфликтам в паре.

Козероги

Зависть и ревность разъедает их, когда они видят, что что-то пошло не по плану. На самом деле они хорошие люди, но эмоциональность иногда берет верх. Козероги не знают, как управлять своими эмоциями и отличаются особой вспыльчивостью.

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