Четыре самых преданных знака зодиака, которым можно довериться

Некоторые люди всегда держат слово и выполняют обещания. Им можно доверять, поскольку они точно не подведут.

Астрологи издания Bustle выделили четыре самых верных знака зодиака. Узнайте, кто есть в списке.

Овен

Упрямые Овны ответственно берутся за все, что делают. На них можно положиться в любых ситуациях. В любви представители знака сохраняют верность, в дружбе - не забывают об обещаниях и умеют хранить тайны.

Лев

Уроженцы этого знака известны своей преданностью. Они мотивированы и знают, как сохранить искру в самых близких отношениях или достичь высших целей. Львы готовы прийти на помощь близким и друзьям в трудной ситуации, не ожидая ничего взамен.

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Скорпион

Преданные Скорпионы способны поддержать близких в любой момент. Они всегда интересуются желаниями и эмоциями других. Представители знака преданны в любви и стараются найти копромисс в отношения, чтобы сохранить гармонию.

Козерог

Дисциплинированные и амбициозные Козероги без особых усилий посвятят себя тому, к чему стремится сердце. В отношениях они верны, в дружбе на них можно положиться. На работе уроженцы знака отличаются особой ответственностью и точно знают, как достичь желаемых целей.

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