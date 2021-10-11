Четыре самых осторожных знака зодиака: предпочитают не рисковать и боятся нового
Осторожность иногда помогает не подвергать себя риску и не попадать в опасные ситуации. Некоторые люди редко рискуют и предпочитают оставаться в зоне комфорта.
Астрологи издания Еlespectador выделили четыре самых осторожных знака зодиака. Они боятся неизвестности и предпочитают не рисковать.
Рак
Представители этого знака, сталкиваясь с опасными ситуациями, всегда пытаются ускользнуть. Они используют отговорки и оправдания, чтобы не сталкиваться с теми событиями, которые вызывают у них страх.
Рыбы
Уроженцы этого знака интенсивно переживают свои эмоции. Подобно тому, как радость может побудить их заниматься делами, страх может полностью парализовать и помешать принятию решений.
Водолей
Трусливые Водолеи часто маскируют страх под безразличие и таким образом умудряются избегать трудных ситуаций. Им не нравится подвергать себя риску, они всегда избегают конфликтов.
Телец
Осторожные Тельцы все анализируют и создают впечатление, что они боятся рисковать. Будучи любителями спокойствия и стабильности, люди, рожденные под этим знаком, откажутся от всего, что нарушает их покой.
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