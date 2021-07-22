Четыре самых опасных знака зодиака: способны пойти на подлость и месть

Некоторые знаки зодиака чаще других проявляют негативные черты характера. Скорпионы, Козероги, Близнецы, Раки могут забыть обиды, лишь отомстив.

Астрологи издания Оbjeko выделили заявили, что эти представители зодиакального круга могут долго обижаться и имеют импульсивный характер. Они способны на месть.

Скорпион

Представители этого знака обладают большой интуицией и чувствительностью, которая может превратиться в поток гнева. Если их задеть, они могут хорошо обдумать, как вам отомстить. Их расплата будет ужасной, если дело дойдет до унижений.

Козерог

Уроженцы этого знака очень сдержаны, но их отношение к вам зависит от его настроения. Если задеть этот знак, он будет безжалостен. Упорный и мстительный Козерог никогда не перестанет находить способы причинить боль человеку, который обидел его.

Близнецы

Самый общительный астрологический знак, который имеет две стороны. Хорошая сторона для тех, кого они любят, и злобная для тех, кто им не нравится. Этот знак будет унижать своего обидчика и покажет ему всю свою жестокость.

Рак

Это самый подлый астрологический знак зодиака. Насмешки, предательство, молчание или невыполнение обещаний - все это невыносимо для чувствительности Рака. Задев его, он сотрет вас из своей жизни и будет делать вид, что вас не существует. Рожденные под этим знаком злые, поэтому лучше не провоцировать их.

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