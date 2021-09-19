Четыре самых мстительных знака зодиака: никогда не забывают обид

Есть люди, которые склонны накапливать негативные чувства, которые со временем превращаются в обиду. Это может сделать отношения с ними трудными или вовсе не возможными.

Эксперты по звездам издания Рoresto назвали четыре самых мстительных знака зодиака. Эти люди не прощают обид.

Близнецы

Рожденные под этим знаком имеют двоякий, сложный и противоречивый характер. Они очень любящие, добрые и щедрые люди. Однако когда Близнецы злятся, тогда полностью меняются. Представители знака могут легко обидеть человека.

Рак

Это спокойные люди, которые кажутся далекими от реальности, хотя никогда не перестают наблюдать за всем вокруг. Если их разозлить, обмануть или расстроить, можно увидеть жесткую сторону. Они мстительны, злобные и никогда не забывают обиды.

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Козерог

Уроженцы этого знака справедливы и требовательны к другим. Они очень легко теряют контроль над своими эмоциями. Козероги не умеют прощать и забывать обиды, если их предали.

Рыбы

Рыбы сочувственно реагируют на страдания каждого. Однако им всегда есть в чем упрекнуть. Обычно они нетерпимы и недоверчивы, поэтому знают, где и как ранить.

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