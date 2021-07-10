Четыре главных манипулятора по знаку зодиака, которые могут пойти на обман

Каждый астрологический знак обладает своими достоинствами и недостатками. Специалисты по звездам назвали знаки, которые считаются самыми большими мошенниками и обманщиками .

Астрологи издания Оhmymag определили представителей зодиакального круга, для которых манипуляции - вторая натура. Их стоит остерегаться и держать на расстоянии.

Близнецы

Это один из самых сильных знаков в плане манипулирования разумом и особенно эмоциями. Они любят закрадываться в головы других людей, чтобы сеять там свое семя.

Рак

Раки - упорные лжецы, которые не стесняются вас обмануть в любой ситуации. Они способны годами лгать, лишь бы получить от вас то, что они хотят.

Лев

Уроженцы этого знака используют манипуляцию для решения своих проблем и достижения целей. Они не могут терпеть сопротивления, поэтому показывают свою злобную личность при любой возможности.

Водолей

Водолей не постесняется поманипулировать вашими эмоциями, чтобы использовать их в своих интересах. Представители этого знака эгоистичны и независимы, они готовы "встряхнуть" всех на своем пути.

Как сообщал OBOZREVATEL:

назван самый одинокий знак зодиака, которому трудно строить отношения с людьми.

Кроме того, специалист по звездам рассказала, что нужно есть разным знакам зодиака, чтобы чувствовать себя хорошо.

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