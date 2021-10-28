Черный Тигр принесет большое счастье трем знакам зодиака: астрологи назвали счастливчиков 2022 года

Удачливым людям везет получить желаемое без особых усилий. Они притягивают к себе лучшее и мыслят позитивно.

Астрологи издания Herway определили три знака, которым 2022 год Черного Тигра принесет удачу. Узнайте, кто эти счастливчики.

Козерог

Представителей этого знака ждут хорошие времена. Им необходимо заниматься любимым делом, которое в скором времени принесет хорошие результаты и доходы.

Дева

Для рожденных под этим знаком 2022 год будет финансовым взлетом. Это будет отличное время делать разумные инвестиции. Однако при принятии решений нужно проявить твердость и не отступать от цели, что позволит достичь успеха в любой сфере.

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Телец

Уроженцам этого знака нужно научиться радоваться внезапным изменениям. В следующем году им не повезет с финансами, но в личной жизни все будет отлично. Они могут встретить настоящую любовь и построить гармоничные отношения.

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