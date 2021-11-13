Черный Тигр подарит настоящую сказку: три знака зодиака ждет романтика и любовь в 2022 году
В предстоящем году будут как хорошие, так и плохие моменты у всех знаков зодиака. Но, по словам экспертов по звездам, троим представителям зодиакального круга очень повезет в романтических отношениях.
Астрологи издания Аcusticafm рассказали, у кого будет шанс встретить свою половинку. Узнайте, кто есть в списке.
Телец
Хотя Тельцы всегда серьезно относятся к отношениям, они также имеют привычку скрывать свои чувства. К счастью, согласно любовному гороскопу Тельца на 2022 год, это чувство возникнет естественным образом, и отрицать его нет смысла.
Рак
Ракам суждено найти свою вторую половинку в 2022 году. Однако не ожидайте, что это произойдет быстро и легко. Чтобы все получилось, потребуется большая гибкость. Не забывайте, что в отношениях важна не только романтика и страсть, но и умение искать компромиссы.
Дева
2022 год для знака Девы - это стабильность и зрелость. Вы будете держаться подальше от приключений, но получите настоящий шанс найти человека, с которым захотите провести всю жизнь.
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