Чему 2021 год научит разные знаки зодиака

В этом году звезды дадут ценные, но болезненные уроки, которые необходимо усвоить, иначе ситуации будут повторяться. У каждого знака зодиака будут свои важные и судьбоносные откровения.

Что в этом году предстоит выучить о себе каждому из нас, рассказала для сайта Her Way астролог Лорена Томас.

Овен

Если вы продолжите вести себя так же, это закончится не очень хорошо. Надо понять, что вы не можете контролировать каждый аспект Вселенной. Здорово, когда ты придерживаешься своего плана и добиваешься желаемого, но ужасно, когда эти планы превращаются в навязчивые самообязательства. Жизнь не заканчивается, если определенные цели не достигнуты. Вы должны приспосабливаться к текущей жизни и к новым вещам, которые она приносит. Ничто не вечно.

Телец

Вам придется понять, что для исцеления требуется время, и что сдерживание негативных чувств не заставит их исчезнуть. Если сделать вид, будто ничего не произошло, в будущем станет только хуже. Слишком много негатива и боли накапливается, притвориться, что все в порядке, не получится. Прекратите лгать себе.

Близнецы

Для вас это год действий. Вы не можете сидеть и ждать, пока что-то произойдет само. Никто не отвечает за ваше счастье, кроме вас самих. Близнецы должны предпринять действия, которые повлияют на их жизнь.

Рак

Слишком долго вели себя по-детски, избегали взросления и не брали на себя ответственность. Придется изменить свою личную жизнь как можно скорее. Спросите себя: хотите ли вы быть с человеком, которым сейчас рядом? Вы можете представить свою жизнь с ним? Будьте честны с собой и ответьте на эти вопросы. Это будет шагом вперед.

Лев

Вы должны научиться больше думать головой. Не принимайте внезапных решений, потому что в конечном итоге пожалеете о них. Все, что вы делаете, вы делаете лучше, чем кто-либо другой. Но так не может быть совершенно во всем. Пора узнать, что у Львов есть соперники, поэтому надо использовать не эмоции, а свою голову, чтобы стать лучше. И много работать!

Дева

Представители этого знака зодиака живут в заблуждениях, думая, будто можно заполучить все, что хочется. Пора уяснить, что мир не так устроен. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь желания, стремиться и делать больше. Но иногда человеку нужно быть реалистом. Вы должны научиться быть более скромными.

Весы

Для вас это будет в целом удачный год. Вы наконец-то разрешите все, что беспокоило вас с детства и получите все ответы на вопросы, которые беспокоили годами. Весы наконец-то решили сдвинуться с мертвой точки и сделать что-то самостоятельно. В этом году вы вылечитесь, но плохая новость в том, что исцеление будет не из приятных. Все те чувства, которые вы сдерживали годами, вырвутся наружу. Но как только вы разберетесь с ними, наконец станете счастливыми и свободными.

Скорпион

Вам нужно начать доверять людям. Вся ваша жизнь была посвящена контролю всего, даже эмоций. Но это невозможно. В этом году самый важный урок, который предстоит усвоить, это научиться отпускать происходящее. Вы должны верить, что в вашу жизнь войдет правильный человек. Вы должны верить в судьбу и что все будет хорошо.

Стрелец

Сам себе враг. Есть много вещей, которые Стрельцы хотят сделать, о чем мечтают, но каким-то образом умудряются сами себе все испортить, потому что слишком неуверенные. Вы не верите в себя, поэтому в большинстве случаев не успеваете сделать все, что хотите. Улучшить ситуацию поможет планирование своей жизни. Делайте ее поэтапно и постепенно.

Козерог

Пришло время больших перемен. Вы все время знали, что что-то не так, но просто игнорировали это. Теперь пора смириться с тем, что вас беспокоит, и наконец найти решение, начать что-то делать.

Водолей

В этом году вам нужно будет понять, что необходимо принять перемены. Может казаться, что все идет хорошо. Но загвоздка в том, что вещи вне вас меняются, и вы не можете на них повлиять. Водолеям нужно принять их и адаптироваться. Не волнуйтесь и не думайте о том, что делать, когда столкнетесь с неизвестностью.

Рыбы

Прекратите бегать. Вы все видели и везде побывали. Может, не физически, но определенно эмоционально. Пора понять, что все, что вы так долго искали, ждет вас дома. У вас много вариантов, которые вы решили проигнорировать по какой-либо причине. У Рыб достаточно времени, чтобы понять, чего они действительно хотят. Пора начинать принимать решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!