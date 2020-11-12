Чем заняться в "день покоя и осмысления": озвучен астропрогноз на 12 ноября

12 ноября – день покоя и осмысления, потому что сегодня за все отвечает 12 аркан, или энергия служения людям. Время от времени нам нужно стать с ног на голову, чтобы увидеть истинную суть вещей. И сегодня такой день, когда стоит посмотреть на этот мир под другим углом зрения, поставить себя на место другого, даже пойти на добровольную жертву, ограничить себя в чем-то, для того, чтобы лучше понять этот мир и мотивацию других людей.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка, по ее словам сегодняшний 27 лунный день начинается в 2:47.

Месячные циклы поддерживают тему получения сокровенных знаний и переосмысления, поскольку именно в этот день приходят откровения и осознание, поступает полезная информация для размышлений и выводов.

Таролог отметила, что день больше подходит для умственной деятельности и духовных практик, чем для бизнеса или физической работы. К примеру, сегодня хорошо будет заняться благотворительностью, раздать долги, учиться, проявлять дипломатичность и понимание, разрешать конфликты, мириться, отправляться в дорогу, особенно когда она направлена на получение новых знаний или исследование явлений.

Луна в Весах тоже способствует дипломатическому урегулированию вопросов и взвешенным решениям, сегодня особенно важно быть тактичными, договариваться, учитывать другую точку зрения. Это касается как работы, так и личных отношений, которые сегодня приобретают особую романтичность. Посмотрите на ваши отношения глазами противоположной стороны – и вам многое станет ясно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее таролог озвучила гороскоп здоровья на ноябрь для всех знаков Зодиака. По ее словам, некоторым стоит поберечь свое здоровье, тогда как другие никаких изменений не почувствуют.

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