Чем опасно полнолуние 27 апреля

27 апреля произойдет полнолуние в Скорпионе. Оно случится в 06:32 по киевскому времени и будет обладать мощной энергетикой.

Луна будет находится в знаке своего падения – в экстремальном Скорпионе, что чревато серьезными жизненными трансформациями и перерождениями. Об этом на своей странице в Facebook рассказала астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Плутон – управитель Скорпиона, 27 апреля, именно в день полнолуния в этом знаке, повернется в ретроградное движение.

"Такое совпадение всех нас заставит заново переживать прошлое, находить причинно-следственные связи с настоящим, делать выводы и преобразовывать свою жизнь. Напряженный день, так как возможно обнародование скрываемых фактов биографии, которые способны нанести значительный урон репутации. Полнолуние 27 апреля способно оказать решающее влияние на судьбу, совершенно не обязательно, что в худшую сторону. Наоборот, произойдет уничтожение отжившего, устаревшего, неспособного развиваться, подготавливая плацдарм для нового и перспективного. Хотя сначала может казаться, что все рушится, но не допускайте упаднических настроений, так как фиксация на негативе может привести к депрессиям и разочарованиям", – отметила эксперт.

"Полнолуние в Скорпионе, да еще и при развороте Плутона в ретро-движение подразумевает, что накопившиеся самые болезненные и тщательно скрываемые жизненные обстоятельства и страхи, самый болезненный и негативный опыт, подавленные желания и мотивы, заставит многих людей снова с этим соприкоснуться. Внутренняя работа над собой в это полнолуние, позволит сбросить ненужный психологический багаж и упорядочить свою реальность. Для начала нужно признаться себе в том, что проблема есть, принять это, попытаться осознать, самостоятельно или с помощью специалиста, а потом отпустить и закрыть вопрос", – отметила астролог.

Накануне полнолуния в Скорпионе, которое бывает раз в год, внутренние проблемы и блоки подсознания могут проявиться через других людей и внешние обстоятельства. Полнолуние поможет людям освободиться от тяжелых внутренних состояний, очистится, улучшить качество своей жизни и наполниться позитивом.

"Рекомендую всем в полнолуние воздержаться от употребления алкоголя и средств, меняющих сознание. И без этого будет сложно контролировать собственные эмоциональные состояния и действия. Иначе это может привести к непредсказуемым последствиям", – предупредила Скади.

В финансовых и имущественных делах потребуются внимание, осознанный подход в решении этих задач. Лучше не планировать и отложить на несколько дней сделки купли-продажи, не стоит заниматься распределением доходов, выяснением отношений и спорами из-за денег. Не одалживайте и не оформляйте кредит, отказывайтесь от финансовых сделок, иначе рискуете много потерять.

Марс – второй управитель Скорпиона. Он с 23 апреля движется по знаку Рака и строит гармоничный аспект к Луне в Скорпионе, что поможет конструктивно направлять свою энергию на процесс возрождения в новом качестве. Вы почувствуете невероятный прилив сил. В это полнолуние можно получить доступ к своим внутренним ресурсам, если правильно воспользоваться его потенциалом. Не бойтесь действовать.

Полнолуние 27 апреля в гармоничных аспектах с Плутоном и Марсом – мощными планетами, управителями Скорпиона, поэтому в эти дни эмоции приобретут огромную силу, которая может быть как разрушительной, так и созидательной, в зависимости от того, как и на что направляется. Чтобы контролировать энергии, нужно составить план действий и настроиться на перемены. И сила этого мистического полнолуния поможет изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

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