Чем опасно лунное затмение 26 мая

26 мая произойдет лунное затмение, которое позволит изменить мышление, мировоззрение, повысит духовный уровень. Но может подвести здоровье, путешествия грозят обернуться неприятностями.

Все возможные опасности этого периода в Instagram назвала астролог Юлия Погорельченко.

26 мая в 14:18 в 6 градусе Стрельца произойдет лунное затмение, которое откроет летний коридор затмений. Оно сильнее всего затронет тех, у кого планеты в 6 градусе Близнецов, Стрельце, Деве и Рыбах.

"Это затмение позволит изменить мышление, мировоззрение, повысит духовный уровень. Расширится потребность в знаниях. Поднимутся вопросы образования, путешествий, авторитетов, смены мировоззрений. Вероятны реформы в системе высшего образования. Способность к труду и четко видеть реальную ситуацию помогут пройти этот период максимально продуктивно", – отметила астролог.

Но велик риск эскапизма, можно попасть под чужое влияние, обман. Возрастет желание спорить и отстаивать свою точку зрения.

"Будьте аккуратны и не доводите до жесткого конфликта", – порекомендовала Погорельченко.

В период лунного затмения 26 мая:

опасны путешествия,

не навязывайте другим свое мнение,

высок риск краж и мошенничества,

могут пострадать сосуды, нервная система, печень, бедра, дыхательная система, прыгать давление.

"Сильно повышается эмоциональный фон, вероятны массовые беспорядки, лучше избегать большого скопления людей в период затмения и пару дней до и после. Избегайте употребления алкоголя и других средств, которые влияют на сознание и восприятие реальности. Не начинайте ничего нового – мышление в этот период часто работает не здраво, закладывается программа ближайших 18,5 лет, сложно любое решение изменить. Не стройте планы на этот период, либо будьте готовы, что они могут кардинально измениться. Старайтесь подстроится под поток текущих событий и понаблюдать за их ходом", – посоветовала астролог.

В день лунного затмения лучше всего заняться собой, погрузиться внутрь себя: идеальны медитации, уединение, работа с привычками. Во время лунного затмения и в этот коридор затмений хорошо все завершать и от всего избавляться, очищать пространство и тело.

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