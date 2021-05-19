Чем грозит ретроградный Меркурий разным знакам зодиака

В астрологии Меркурий символизирует мышление, обмен информацией и торговлю. Поэтому его обратное (ретро-движение) повлиляет в первую очередь на коммуникацию.

Как именно, написала в Facebook астролог Василина Володина.

"На этот раз Меркурий "радует" нас с 30 мая до 23 июня (период самой ретроградности), а полная петля займет все время, пока он ходит туда-сюда-обратно от 17 до 25 градуса Близнецов (с текущего момента до 7 июля)", – уточнила астролог.

Овен

Вам важно избирательно подойти к вопросу получения знаний, а не тонуть в информации, новостях, проектах.

Телец

Подумайте об альтернативных способах заработка, если доходы от текущей работы вас не устраивают.

Близнецы

Пришло время взрослеть и избавляться от инфантилизма в чем-то.

Рак

Погружаемся в себя и решаем внутренние проблемы.

Лев

Друзья подкинут неприятный сюрприз и заставят размышлять о том, вашего ли это поля ягоды.

Дева

Удачный шанс в работе возвращается вновь. Сумейте ухватить его!

Весы

Пора критически переосмыслить то, чему вас учили.

Скорпион

Собирайте максимальное количество информации, чтобы пережить тяжелое время (если это нужно, конечно).

Стрелец

Шутки с партнером неуместны, даже если раньше этот стиль общения сходил вам с рук.

Козерог

Пора поменять подрядчиков и исполнителей.

Водолей

Хватит просто получать удовольствие, расширяя кругозор. Монетизируйте новые знания.

Рыбы

Время упорядочить отношения с родственниками и друзьями. Достаточно вторжений на вашу территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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