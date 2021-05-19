Чем грозит ретроградный Меркурий разным знакам зодиака

В астрологии Меркурий символизирует мышление, обмен информацией и торговлю. Поэтому его обратное (ретро-движение) повлиляет в первую очередь на коммуникацию.
Как именно, написала в Facebook астролог Василина Володина.
"На этот раз Меркурий "радует" нас с 30 мая до 23 июня (период самой ретроградности), а полная петля займет все время, пока он ходит туда-сюда-обратно от 17 до 25 градуса Близнецов (с текущего момента до 7 июля)", – уточнила астролог.
Овен
Вам важно избирательно подойти к вопросу получения знаний, а не тонуть в информации, новостях, проектах.
Телец
Подумайте об альтернативных способах заработка, если доходы от текущей работы вас не устраивают.
Близнецы
Пришло время взрослеть и избавляться от инфантилизма в чем-то.
Рак
Погружаемся в себя и решаем внутренние проблемы.
Лев
Друзья подкинут неприятный сюрприз и заставят размышлять о том, вашего ли это поля ягоды.
Дева
Удачный шанс в работе возвращается вновь. Сумейте ухватить его!
Весы
Пора критически переосмыслить то, чему вас учили.
Скорпион
Собирайте максимальное количество информации, чтобы пережить тяжелое время (если это нужно, конечно).
Стрелец
Шутки с партнером неуместны, даже если раньше этот стиль общения сходил вам с рук.
Козерог
Пора поменять подрядчиков и исполнителей.
Водолей
Хватит просто получать удовольствие, расширяя кругозор. Монетизируйте новые знания.
Рыбы
Время упорядочить отношения с родственниками и друзьями. Достаточно вторжений на вашу территорию.
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