Лунные затмения: когда нас ждет неделя передышки

Неделя с 31 мая по 6 июня будет относительной спокойной. Она находится между двумя затмениями. И ею необходимо максимально воспользоваться для отдыха.

Что можно и что нельзя делать в течение этих дней затишь перед бурей, написал в Instagram астропсихолог Богдан Глоба.

"Не может быть вечного шторма. Впрочем, и вечного штиля не бывает, но об этом позже. Предстоящая неделя – промежуточная между двумя затмениями. Настоящая передышка для релакса, перезарядки батареи и разгрузки психики. И это несмотря на то, что стихия и природа еще могут преподнести своеобразные сюрпризы. Но в общем и целом энергетическое пространство резонирует не так остро", – отметил он.

Эта неделя идеальна для того, чтобы "подтянуть хвосты": доделать нерешенные дела и поставить точки, где это нужно. Так же хорошо систематизировать накопившийся хаос, если таковой имеется. Также прекрасный период для всевозможных косметических ремонтов и усовершенствований. Прекрасное время для стремящихся к знаниям. В начале недели можно отправляться в поездки. Но у воды нужно быть осторожнее. И проявлять особое внимание к детям.

31 мая – 20-й лунный день, с 01:18 Луна в Водолее. 1 июня – 21-й лунный день, с 01:40 Луна в Рыбах. 2 июня – 22-й лунный день, с 01:55 Луна в Рыбах. Первая половина дня – неблагоприятная. 3 июня – 23-й лунный день, с 02:05 Луна в Рыбах (вечером - в Овне). 4 июня – 24-й лунный день с 02:15, Луна в Овне. 5 июня – 25-й лунный день с 02:25, Луна в Овне. Это неблагоприятные день и ночь на 6 июня. 6 июня – 26-й лунный день, с 02:35 Луна в Тельце.

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