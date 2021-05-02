Астропрогноз на неделю для Украины: что нас ждет с 3 мая

На неделе с 3 мая в экономике Украины может быть установлен новый рекорд падения, а политики тем временем будут отдыхать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила подробный прогноз на неделю с 3 по 9 мая для Украины.

Общество

Надежды на внезапное улучшение все еще призрачные, но праздники таки сказываются, настроение у большинства улучшается, особенно за счет общения и взаимодействия людей, встреч и совместных празднований.

Политика

Неделя предполагается не слишком активная, много основных действующих лиц украинской политики покидают родные пенаты и отдыхают где-то подальше от наших проблем. И природа, и люди от этого только выиграют – становится гораздо легче дышать.

Экономика

Возможен очередной рекорд падения – то ли бюджет опять пустой, то ли задолженности бешеные, да еще и воруют так, что роща гудит. К слову, на экономической ниве улучшений также ждать не приходится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2021-м году финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам.

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что 2021-ый у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, этот год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

В то же время Овнов в текущем году, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

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