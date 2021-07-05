Будет везти во всем: самые удачные дни июля для всех знаков зодиака

Июль 2021 года станет благоприятным периодом почти для всех знаков зодиака. Они получат возможность добиться успеха во всех сферах, главное знать даты, которые притянут к вам удачу.

Об этом заявил астролог Astrology.com и Horoscope.com Кайл Томас. По его словам, зная о самых удачных днях месяца, звездные знаки смогут расслабиться и получить позитивное настроение.

Лучшие дни в июле 2021 года для всех знаков зодиака:

Овен: 12, 20, 22, 23, 29;

Телец: 12, 20, 24, 25, 29;

Близнецы: 12, 20, 26, 27, 29;

Рак: 1, 2, 12, 20, 28, 29, 30;

Лев: 3, 4, 5, 12, 20, 29, 31;

Дева: 6, 7, 12, 20, 29;

Весы: 8, 9, 10, 12, 20, 29;

Скорпион: 11, 12, 20, 29;

Стрелец: 12, 13, 14, 20, 29;

Козерог: 12, 15, 16, 17, 20, 29;

Водолей: 12, 18, 19, 20, 29;

Рыбы: 12, 20, 21, 29.

По словам астрологов, благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной. Именно от вращения Луны вокруг Земли зависят биоритмы в организме человека. Лучшая фаза для того, чтобы совершить кардинальные изменения в жизни, новолуние.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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