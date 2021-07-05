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Будет везти во всем: самые удачные дни июля для всех знаков зодиака

1.4т
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Июль 2021 года станет благоприятным периодом почти для всех знаков зодиака. Они получат возможность добиться успеха во всех сферах, главное знать даты, которые притянут к вам удачу.

Об этом заявил астролог Astrology.com и Horoscope.com Кайл Томас. По его словам, зная о самых удачных днях месяца, звездные знаки смогут расслабиться и получить позитивное настроение.

Лучшие дни в июле 2021 года для всех знаков зодиака:

Овен: 12, 20, 22, 23, 29;

Телец: 12, 20, 24, 25, 29;

Близнецы: 12, 20, 26, 27, 29;

Рак: 1, 2, 12, 20, 28, 29, 30;

Лев: 3, 4, 5, 12, 20, 29, 31;

Дева: 6, 7, 12, 20, 29;

Весы: 8, 9, 10, 12, 20, 29;

Скорпион: 11, 12, 20, 29;

Стрелец: 12, 13, 14, 20, 29;

Козерог: 12, 15, 16, 17, 20, 29;

Водолей: 12, 18, 19, 20, 29;

Рыбы: 12, 20, 21, 29.

По словам астрологов, благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной. Именно от вращения Луны вокруг Земли зависят биоритмы в организме человека. Лучшая фаза для того, чтобы совершить кардинальные изменения в жизни, новолуние.

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Автор
Леся Сайко Леся Сайко
Тема
Астрологический прогноз
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