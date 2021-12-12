Будет везти во всем: астрологи назвали самое счастливое время для всех знаков зодиака в 2022 году

Чем больше человек радуется мелочам, тем счастливее он себя ощущает. В следующем 2022 году каждого из нас ждут дни, которые будут очень удачными и романтичными.

Эксперт по звездам Сьюзан Миллер издания Laopinion назвала самое счастливое время для всех знаков зодиака. Узнайте, какой период будет для вас самым лучшим.

Овен

2022 год для представителей этого знака будет годом изменений. По словам астролога, Овны встретят прекрасных людей, как в профессиональной жизни, так и в романтических отношениях. Ключевая время - последний квартал года.

Телец

Уверенные в себе Тельцы получат новые возможности. Кроме того, расширят круг друзей, которые будут заботиться и поддерживать. Щасливое время - с февраля по август.

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Близнецы

У веселых Близнецов будет один из лучших профессиональных периодов за последние десятилетия. Щасливое время - с января по 10 мая.

Рак

У эмоциональных Раков 2022 год будет один из самых счастливых. Их здоровье будут сильным. Также они смогут решить некоторые профессиональные проблемы. Основные даты - 31 марта и период с 23 ноября по 20 декабря.

Лев

У рожденных под этим знаком есть шансы на накопление денег, кроме того, когда дело доходит до любви, они могут найти спутника жизни. Основные даты - период с января по 10 мая и 2 марта.

Дева

По словам астролога, чувствительные Девы захотят наладить личную жизнь. У них вырисовываются планы вместе с партнером купить недвижимость или завести ребенка. Основные даты - 24 января - 5 марта.

Весы

Гармоничным Весам повезет в работе, поэтому этот год станет идеальным для любого профессионального проекта. Что касается любви, то впереди их ожидают серьезные обязательства. Основные даты - 6 марта и 12 апреля.

Скорпион

2022 год станет временем перемен для людей этого знака. Их ждет романтика, веселья и творческое самовыражение. Основные даты - 5 марта и период с 27 октября по 20 декабря.

Стрелец

Следующий год предоставит чутким Стрельцам ясность и перспективу. Это хорошее время для поездки за границу со своим партнером. Ключевая дата - 18 марта.

Козерог

У целеустремленных Козерогов будет возможность воплотить некоторые планы в жизнь. Очень большая вероятность встретить свою любовь. Основные даты - 4, 14, 16 и 17 февраля.

Водолей

2022 год будет захватывающим для уроженцев этого знака. В будущем их ждут рождение ребенка, открытие бизнеса или новое обучение. Щасливое время - с 5 марта по 15 апреля.

Рыбы

Мечтательные Рыбы запомнят 2022 год, как год, полный счастья. Шансы на успех в любой сфере их жизни велики. Ключевая дата - 30 апреля.

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