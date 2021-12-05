Борьба за интересы, праздник или риск обмана: гороскоп на неделю 6-12 декабря

Овны на этой неделе будут соревноваться и бороться за право на собственное мнение и свои интересы, а Девы смогут отметить какое-то торжественное событие с близкими людьми. Рыбы могут столкнуться с воровством, а Весы – с посягательствами на себя, свое имущество и деньги.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 6-12 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Будете соревноваться, конкурировать и ломать копья, бороться за свое право на собственное мнение и вставать на защиту своих интересов. И все это может происходить без соблюдения правил и законов в очень жесткой форме.

Телец

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Сейчас вы почувствуете полное содействие своим планам и замыслам. Как будто кто-то заботливый и любящий берет вас за руку и проводит по сложным лабиринтам судьбы, показывая верный путь к осуществлению цели.

Близнецы

Эта неделя вам точно надолго запомнится, ведь именно сейчас вы убеждаетесь в том, что можете достичь своих целей. И это будет полностью ваша заслуга, ведь вы были настойчивы и решительны, хотя вам могут и другие помогать.

Рак

Приходится всю неделю бороться, а будут противостоять вам достаточно сильные соперники, и не факт, что во всех случаях вас будет ждать победа. И самой сложной будет борьба с собой, страхами и соблазнами.

Лев

Это будет физически достаточно тяжело – переделать столько работы и выполнить все свои планы. Вы взяли сейчас на себя гораздо больше, чем можете справиться, так что неудивительно, что до конца недели будете напоминать выжатый лимон.

Дева

На вашу улицу приходит праздник, вы встречаетесь с родными и близкими людьми для того, чтобы отметить какое-то торжественное событие. К примеру, свадьбу, день рождения, новоселье или еще что-то радостное.

Весы

Крайне важно на этой неделе защитить себя, свои деньги и имущество от недобрых намерений и посягательств. Ибо их у вас и так будет не много, а тут еще и какие-то злые люди положат свой глаз на ваше скромное состояние.

Скорпион

У вас появляется больше времени и возможностей для уединения и размышления. Да и вы сами уже стремитесь к тому, чтобы вся окружающая суета вас сейчас не касалась, потому что давно нужно прислушиваться к внутреннему голосу.

Стрелец

Только четкая планировка и почти почасовой распорядок дня поможет вам на этой неделе справиться со всей той кучей работы и свалившейся на вас огромной ответственностью.

Козерог

Неделя будет продолжаться бесконечно долго. Вы не будете ничем особо загружены, так что у вас есть время для того, чтобы подвести итоги этого года и тщательно спланировать и праздники, и следующий год.

Водолей

Сейчас неплохо бы заниматься планированием и составлением бюджета, учесть все аспекты, ведь поступления могут быть не очень значительными и вам придется либо искать другие источники дохода, либо значительно уменьшать расходы.

Рыбы

Можете столкнуться с воровством, в том числе и интеллектуальной собственности. Кто-то может воспользоваться вашей неосведомленностью и "одолжить" ваши идеи, тексты, фото или еще что-нибудь, включая деньги и имущество.

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