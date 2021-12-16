Большие взлеты или падения: каким будет 2022 год Черного Тигра для всех знаков зодиака

Последние два годы были тяжелыми для многих через неожиданные перемены, связанные пандемией. Поэтому многие возлагают большие надежды на 2022 год.

Астрологи издания Theweek рассказали, каким будет год Черного Тигра для всех знаков зодиака. Узнайте, кого ждут взлеты, а кого падения в 2022 году.

Овен

В начале года представители этого знака столкнутся с некоторыми бытовыми трудностями. В период с мая по август могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Телец

Уроженцам этого знака будет способствовать удача. Они получат благоприятные результаты на работе и смогут накопить деньги.

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Близнецы

В период с февраля по апрель у общительных Близнецов будет не очень благоприятный период. Однако позитивные изменения произойдут во второй половине апреля.

Рак

Перед эмоциональными Раками будет несколько проблем финансового плана, но они смогут с ними справиться. Кроме того, могут начаться проблемы со здоровьем, поэтому необходимо обязательно следить за образом жизни.

Лев

Февраль принесет самоуверенным Львам беспрецедентный успех в карьере. Однако могут быть проблемы со здоровьем, поэтому им нужно быть осторожными.

Дева

Трудолюбивых Дев ожидает финансовый успех. В период с сентября по декабрь они смогут обучиться новому делу и повысить свой уровень зароботка.

Весы

Рожденных под этим знаком ожидает благоприятный период в жизни. Они могут рассчитывать на значительную прибыль и смогут осуществить путешествие мечты.

Скорпион

К середине апреля у страстных Скорпионов финансовое состояние значительно улучшится. Кроме того, их состояние здоровья также станет крепче.

Стрелец

2022 год станет удачным и везучим для людей этого знака, особенно в финансовом плане. Их усердный труд будет вознагражден, но в семейной жизни могут возникнуть недоразумения.

Козерог

У чутких Козерогов произойдут, как позитивные события, так и негативные. В личной жизни намечаются перемены.

Водолей

Чувствительные Водолеи добьются успеха в начале марта 2022 года. Они хорошо проявят себя на работе и, возможно, получат вознаграждение.

Рыбы

Мечтательные и загадочные Рыбы в 2022 году получат новые источники дохода. Однако им нужно обратить внимание на собственное здоровье.

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