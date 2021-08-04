Близнецы склонны к обману, а Скорпионы живут эмоциями: главные недостатки всех знаков зодиака

У всех знаков Зодиака есть положительные качества, но также и недостатки. Эксперты по звездам говорят, что именно недостатки и определяют характер того или иного знака.

Астрологи издания femina.fr назвали темные стороны каждого знака. Зная свои минусы, вы сможете уменьшить их влияние на свою жизнь..

Овен: импульсивность

Этот знак бывает несдержанным. Он может показаться грубым, Овен часто действует, не задумываясь о последствиях.

Телец: собственничество

Телец - один из самых собственнических знаков в любви. Он склонен думать, что его половина принадлежит ему.

Близнецы: лицемерие

Близнецы склонны адаптировать свой язык и образ мышления к своему собеседнику. Этот знак считается лицемером, которому не удается оставаться самим собой.

Рак: наивность

Рак известный своей очень высокой чувствительностью. Очень настойчивый, наивный и щедрый, стремится жить в мире грез и иллюзий. Рак может слишком быстро довериться и разочароваться.

Лев: нарциссизм

У Льва чрезмерное эго. Поэтому, думая, что он всегда лучший, этот огненный знак может раздражать.

Дева: перфекционизм

Дева - большой перфекционист. В его жизни все должно быть по плану и ничего не оставлено на волю случая. Полное отсутствие фантазии Девы может наскучить.

Весы: нерешительность

Весы могут сделать выбор часами. Будь то маленькие или большие события, или выбор блюда в ресторане. Этот знак просто не может точно знать, чего он хочет.

Скорпион: месть

Скорпиону сложно преодолеть гнев. Он всегда стремится любой ценой возместить причиненный ему вред.

Стрелец: неверность

Стрелец - знак, который любит выходить из своей зоны комфорта. Он любой ценой стремится приумножить свой опыт. Этому знаку очень быстро все надоедает и партнер по жизни в том числе.

Козерог: жадность

Карьерный и бережливый Козерог имеет репутацию всегда близкого к своим деньгам. Десятый знак зодиака действительно очень привязан к тому, что ему принадлежит, поэтому редко делится.

Водолей: индивидуализм

Водолей свободен как воздух. В отношениях или в одиночестве, этот знак обожает свое одиночество до такой степени, что иногда может казаться отстраненным от всего.

Рыбы: гиперчувствительность

Последний знак зодиака - сверхчувствительный. Не проходит и дня, чтобы этот знак не плакал или не хотел плакать.

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