Близнецы склонны к обману, а Скорпионы живут эмоциями: главные недостатки всех знаков зодиака

У всех знаков Зодиака есть положительные качества, но также и недостатки. Эксперты по звездам говорят, что именно недостатки и определяют характер того или иного знака.
Астрологи издания femina.fr назвали темные стороны каждого знака. Зная свои минусы, вы сможете уменьшить их влияние на свою жизнь..
Овен: импульсивность
Этот знак бывает несдержанным. Он может показаться грубым, Овен часто действует, не задумываясь о последствиях.
Телец: собственничество
Телец - один из самых собственнических знаков в любви. Он склонен думать, что его половина принадлежит ему.
Близнецы: лицемерие
Близнецы склонны адаптировать свой язык и образ мышления к своему собеседнику. Этот знак считается лицемером, которому не удается оставаться самим собой.
Рак: наивность
Рак известный своей очень высокой чувствительностью. Очень настойчивый, наивный и щедрый, стремится жить в мире грез и иллюзий. Рак может слишком быстро довериться и разочароваться.
Лев: нарциссизм
У Льва чрезмерное эго. Поэтому, думая, что он всегда лучший, этот огненный знак может раздражать.
Дева: перфекционизм
Дева - большой перфекционист. В его жизни все должно быть по плану и ничего не оставлено на волю случая. Полное отсутствие фантазии Девы может наскучить.
Весы: нерешительность
Весы могут сделать выбор часами. Будь то маленькие или большие события, или выбор блюда в ресторане. Этот знак просто не может точно знать, чего он хочет.
Скорпион: месть
Скорпиону сложно преодолеть гнев. Он всегда стремится любой ценой возместить причиненный ему вред.
Стрелец: неверность
Стрелец - знак, который любит выходить из своей зоны комфорта. Он любой ценой стремится приумножить свой опыт. Этому знаку очень быстро все надоедает и партнер по жизни в том числе.
Козерог: жадность
Карьерный и бережливый Козерог имеет репутацию всегда близкого к своим деньгам. Десятый знак зодиака действительно очень привязан к тому, что ему принадлежит, поэтому редко делится.
Водолей: индивидуализм
Водолей свободен как воздух. В отношениях или в одиночестве, этот знак обожает свое одиночество до такой степени, что иногда может казаться отстраненным от всего.
Рыбы: гиперчувствительность
Последний знак зодиака - сверхчувствительный. Не проходит и дня, чтобы этот знак не плакал или не хотел плакать.
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