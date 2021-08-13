Близнецы примут решение, которое изменит жизнь: гороскоп для всех знаков на 13 августа

В пятницу, 13 августа, Тельцов ждет очень активный и подвижный день, у Близнецов принятие важного решения может изменить жизнь, а Скорпионы могут столкнуться с апатией. В то же время Рыб ждут приятные встречи, а Водолеям придется заняться поиском денег.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 13 августа. Кто перед выходными может окунуться в романтику, а кто – погрузится в работу, читайте дальше.

Овен

Вы так наладите свою деятельность, что можете спокойно отдыхать, а все делается почти в автоматическом режиме. Ну может еще что-то по телефону можно выяснить, кого-то подогнать, или письменно разъясняете подчиненным их задачи.

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Телец

Сегодня вы будете очень подвижны, активны, разговорчивы и внезапны до безрассудства, рветесь в бой, не видите никаких препятствий и это может быть опасно. Поскольку в этом переизбытке адреналина вы не почувствуете опасностей и может пострадать.

Близнецы

Решения, которые вы сегодня принимаете, будут настолько важными, что способны изменить всю вашу дальнейшую жизнь. Это и новые идеи, и осознание, и озарения, приходящие почти из воздуха. И воплотив эти идеи в реальность, вы можете подняться до невероятных высот.

Рак

Общение со старыми знакомыми способно вам значительно поднять тонус и улучшить настроение. Тем более, что там могут просматриваться некоторые романтические перспективы и договоренности о будущих свидания. А может у вас произойдут романтические встречи уже сегодня.

Лев

Не всё вам сегодня дается легко, вы можете долго зависать над выполнением привычных процедур или операций, размышляя над тем, все ли вы правильно делаете. К счастью, вы можете кое-что из рабочих моментов отложить и перенести на другое время.

Дева

Будет вам сегодня где погулять, и как с пользой для себя провести время. Но польза будет касаться больше вашего тела и душевного состояния, ведь вам сейчас очень нужно привести свое здоровье в порядок, и нужно успеть это сделать до сентября.

Весы

За работой сегодня будет некогда и оглянуться, вас как запрягут с самого утра, так и к вечеру не сможете присесть спокойно. В конце концов, вы сами на это подписывались и соглашались, и вам даже нравится подобная загруженность.

Скорпион

Вам бы нужно сегодня много успеть – планов и обязанностей будет немало, но вы все делаете без особого желания, через пень-колоду, как будто вас кто-то заставляет. Поэтому лучше не насиловать себя, а разобраться, почему так случилось, что вы ничего не хотите.

Стрелец

Различные мелкие проблемы могут вас доставать и портить настроение, то одна сложность случается, то другая, вы только и успеваете латать дыры. В целом хочется закрыться от всех и просто побыть в тишине и собраться с мыслями.

Козерог

Благодаря тому, что сегодня работаете в очень стройном и творческом коллективе, вы поднимаетесь на очень высокий профессиональный уровень. И ваша команда способна действительно творить чудеса, потому что каждый – боец, а все вместе - банда!

Водолей

У вас сейчас будет мало финансов, а желаний – огромное количество, хочется попробовать всего и много, особенно то, что вы раньше никогда не пробовали, и чем не занимались. Поэтому стоит или уменьшить аппетиты, или найти деньги на эти прихоти.

Рыбы

Встречи, которые вы сегодня планируете, будут очень удачными, как личные, так и деловые, официальные. Поэтому на этот день можете планировать важные дела, связанные с контактами – вы однозначно получите выгоду из этих коммуникаций.

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