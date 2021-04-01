Близнецов ждут перемены, а Скорпионов – успех: гороскоп на апрель

В апреле 2021 года Близнецов ждут большие перемены в деятельности, окружении и направлении, Скорпионам будет везти практически во всех сферах, а Львам этот месяц принесет деньги.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила детальный гороскоп для всех знаков зодиака на апрель.

Овен

Это будет месяц неспешной, но уверенной работы, вы никуда не торопитесь, просто выполняете свои функции и обязанности, которых вдруг стало больше. Зато и вознаграждение не заставит себя ждать. В целом все размеренно и позитивно.

Телец

Вам не придется отсиживаться в одиночестве на карантине. Наоборот – жизнь полна общения, контактов, совместной работы и досуга, вы создаете прекрасную дружественную атмосферу везде, где бы не находились.

Близнецы

Вместе с весной в вашу жизнь приходит обновление – то ли новая деятельность, то ли новая техника, технологии, направления, темы, да и люди новые появляются, которые привносят много всяческих новшеств. В общем, жизнь уже не будет прежней и скучной.

Рак

Это будет месяц смелости и даже авантюризма, вы проявляете смекалку и обходите все препятствия на вашем пути, лишь бы добиться поставленной цели. Особенно у вас сейчас будут успешны все личные бизнес-проекты.

Лев

Месяц обещает быть финансово успешным, да и бизнес, если он у вас есть, особенно семейный, процветает и приносить удовольствие и деньги. Если же вы трудитесь как наемный сотрудник, то постарайтесь поддерживать хорошие отношения в коллективе.

Дева

Деньги в этом месяце завладеют вашим умом чрезмерно, вы будете слишком от них зависимы и склонны даже к не очень благовидным поступкам. В общем, лучше пересмотреть их роль в вашей жизни и поддерживать общечеловеческие ценности, такие как дружба, верность и преданность.

Весы

Вы свою жизнь настроили таким волшебные образом, что не слишком напрягаетесь, работа выполняется, дивиденды получаете, и вообще проводите время так, как вам хочется – в приятных занятиях, при этом не испытывая недостатка ни в чем.

Скорпион

Вы можете в апреле оказаться самым настоящим счастливчиком – все ваши дела спорятся, проблемы сами собой разрешаются, даже самые сложные ситуации вмиг развязываются, деньги сами собой появляются и к вам липнут.

Стрелец

Не слишком вы сейчас активны, да и все вокруг немного замедлились, так, словно вам дают время на обдумывание каких-то глобальных вещей, на принятие важных решений, которые скажутся на всей вашей дальнейшей жизни.

Козерог

Настроение – боевое, можно даже сказать воинственное, когда ваш острый ум и такой же острый язык уже невозможно спрятать, и вы будете по поводу и без повода критиковать всех напропалую. Но и вы уж не обижайтесь, когда и вас будут "взбадривать" крепким словечком.

Водолей

Вскоре может все измениться и в апреле вы ощутите этот ветер перемен, когда вас увлекут новые привлекательные идеи. И вы будете рассматривать новые перспективы и направления – лишь бы не оставаться в привычном болоте.

Рыбы

Работы будет очень много, и вы будете постоянно загружены обязанностями, отдавая своей деятельности все свое время – и рабочее, и свободное. Но вы при этом не чувствуете себя обделенным, поскольку просто настал такой период, который потребует от вас трудоголизма и самоотверженности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.