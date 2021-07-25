Близнецов ждет прорыв в работе, а Козероги будут купаться в деньгах: гороскоп на неделю

С понедельника, 26 июля, Козерогов ждет финансово удачная неделя, Близнецы поднимутся на новый уровень в работе, а у Львов могут испортиться отношения в семье. В то же время Скорпионы смогут рассчитывать на постороннюю материальную поддержку, а Рыбы будут на полную отдыхать.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 26 июля по 1 августа. Кого ждет затишье во многих делах, а кому придется много работать – читайте дальше.
Овен
Наконец у вас идет все так, как вам хочется, словно вы вытащили счастливый билет – смело генерируете новые идеи, и невероятным образом можете сразу найти и способы воплощения ваших идей и желаний.
Телец
Ваши дни проходят в достаточно спокойном темпе. Сейчас вы не хватаете звезд с неба, но и не пасете задних, вы уже выработали свой график, распределили нагрузку и не ожидаете никаких проблем и авралов.
Близнецы
Очень положительная неделя, хотя и работы у вас будет немало, но вы поднимаетесь на новый и невиданный до того уровень, начинаете заниматься очень ответственными делами, может даже среди очень известных людей.
Рак
Неделя обещает вам много работы, но это вас будет только вдохновлять, ведь у вас появился интерес к различным новым направлениям или идеям, и вы готовы день и ночь работать, пока не удовлетворите свое любопытство.
Лев
Отношения в семье могут несколько испортиться, вы не находите общего языка с вашими любимыми или законными половинами, и это могут быть настолько эмоциональные разборки, что у некоторых напряжение будет доходить до разрыва отношений.
Дева
Кто-то или что-то вас сейчас сдерживает, не дает развернуться в полную силу, а то и назад тянет. Но вы не видите всей картины, поскольку глаза вам закрыли различными иллюзиями. И поэтому на этой неделе вы топчетесь на одном месте и не видите истины.
Весы
Что-то вам опять немного грустно и тревожно в этом неустойчивом мире. То ли вам уже надоест заниматься привычными делами, то ли уже ничто не приносит радости, но вы все еще продолжаете делать то же самое, хотя и без особого удовольствия.
Скорпион
Если вы только начинаете свое движение в новом направлении, то можете рассчитывать на постороннюю материальную поддержку. Ваши идеи могут так кому-то понравиться, что ваши начинания будут с радостью инвестировать.
Стрелец
Пришло время задуматься над важными вещами, которые происходят в вашей жизни. Или не происходят. Поэтому стоит найти причину того, почему это так произошло. И не просто задуматься, но и креативно подойти к решению этих вопросов.
Козерог
Не очень удачная финансовая неделя, когда вы неожиданно можете попасть в какую-то не совсем приятную ситуацию и избавиться от своих денег, к примеру, стать жертвой мошенничества или ограбления.
Водолей
Эта неделя будет очень продуктивной, особенно в отношении всех вопросов, касающихся материальной стороны нашей жизни, недвижимости, бизнеса и всего, что приносит деньги. Вы достигаете незаурядного успеха в своих проектах.
Рыбы
Может ощущаться небольшое затишье в делах, ибо всем время от времени нужно отдыхать. Поэтому релаксирует и вы, и ваше окружение, все процессы приостанавливаются, и даже если у вас были другие планы, приходится их откладывать.
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