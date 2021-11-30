Близнецов ожидает слава, а Водолеев – любовь: гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака
Близнецы могут попасть в водоворот событий и показать все свои таланты на широкую общественность, а Водолеям стоит не пропустить любовь, которая будет бродить где-то рядом. Для Стрельцов – это отличный день для бизнес-идеи, а Скорпионы могут быть вовлечены в неприятный инцидент, поэтому им следует быть внимательными.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 30 ноября. У кого будет день приятных эмоций и у кого расширятся возможности, читайте дальше.
Овен
Чувствуете себя счастливыми, ведь вы только-только завершили одно важное дело и можете уже с облегчением выдохнуть все напряжение предыдущих дней. А еще – задуматься над тем, чем вы планируете заняться в будущем.
Телец
Приятных эмоций вам сейчас не хватает, поэтому этот день лучше посвятить тому, что наполнит вас радостью и удовольствием. К примеру, пообщаться с верными давними друзьями или пуститься во все тяжкие и позволить себе лишнее.
Близнецы
Сейчас вы очень публичны, попадаете в целый водоворот событий, там где куча людей, и где вы можете засветиться, показать все свои таланты и компетенции широкой публике. Словом, сегодня вас ожидает слава.
Рак
День обещает быть милым и домашним. Даже если вам нужно будет идти на работу, там вы чувствуете себя как дома, членом единой семьи, где все заботятся друг о друге, внимательны, толерантны, придерживаются определенных традиций.
Лев
Сегодня не стоит никуда спешить, потому что наступает время размышлений, поиска истины, правильных решений и погружения в подсознание. Конечно, не обязательно уходить в монастырь, достаточно просто замедлить привычную беготню.
Дева
Ваши возможности сегодня значительно расширяются. И перед вами раскрывается широкий спектр того, что вы можете получить к тому же не за все деньги мира. У вас просто глаза открываются и челюсть отпадает от этих шикарных вариантов.
Весы
Изменения, которые с вами сегодня происходят, будут очень быстрыми, просто ветер будет свистеть в ушах от безумных скоростей. Еще утром вы и понятия не будете где окажетесь вечером. Остается только смириться с ними.
Скорпион
Будьте внимательны, когда сегодня идете в люди, особенно попадаете на какой-нибудь праздник или другие торжества, ведь увеличивается вероятность быть вовлеченными не просто в спор, но и в неприятный инцидент с рукоприкладством.
Стрелец
Прекрасное время для бизнес-идеи или для начала деятельности, которая в перспективе может обернуться перспективным делом, что принесет хорошие деньги. Впрочем, уже сегодня вы можете получить какие-либо средства даже особо ничего не вкладывая.
Козерог
Сегодня день разделится на две части, утром вы очень действенны, активны, решительны, беретесь за кучу дел и успешно их решаете, а после обеда заряд заканчивается и вы уже не в силах даже руки поднять.
Водолей
Любовь бродит где-нибудь рядом, и ваша задача не пропустить ее, если, конечно, вам нужны свежие эмоции. Поэтому обращайте внимание на новых людей, которые попадают в ваше поле зрения хотя бы на некоторое время.
Рыбы
Сегодня день усиленного общения – вы находитесь среди людей, все время контактируете, и это будет достаточно продуктивное общение, а не пустые разговоры, ведь о чем-то договариваетесь, передаете опыт, советуетесь.
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