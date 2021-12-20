Близнецов ожидает любовь, а Весов – подарки: гороскоп на 20 декабря

Любовь может неожиданно изменить планы Близнецов, а Весы получат немало подарков и от родных, и от коллег. Овны в понедельник будут отстаивать свои интересы, а Скорпионы будут наводить порядок.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 20 декабря. Кто будет завершать рабочие дела, а кто принимет важное решение относительно будущего, читайте дальше.

Овен

Сегодня придется постоять на защите своих интересов, ведь кто-то будет пытаться урвать хороший кусок пирога, который по праву принадлежит вам. Поэтому вооружайтесь уверенностью, законом и смело уходите в бой за свои права.

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Телец

Вам сегодня так не хочется покидать свой уютное домашнее гнездо, так что вы всеми силами пытаетесь побыть дома как можно дольше, может даже договориться и обо всей этой неделе - либо поработать удаленно, либо взять отпуск или отгулы.

Близнецы

Любовь может внезапно изменить ваши планы. Сегодня выяснится, что кто-то имеет на вас некоторые виды. И вы в принципе будете совсем не прочь провести время с этим человеком, чтобы познакомиться и лучше узнать друг друга.

Рак

Сейчас вам следует обуздать желание лишний раз разбрасываться деньгами, ведь вы уже не вписываетесь в бюджет, деньги заканчиваются, а вам еще нужно многое купить и какие-либо услуги оплатить. Поэтому прекращайте покупать все, что не входит в списки необходимых расходов.

Лев

Время будет длиться бесконечно долго, а все потому, что вам сегодня ужасно не нравится все, чем вы занимаетесь. Кто-то заставляет вас выполнять то, что вы не любите, общаться с не очень приятными людьми, вот вы и будете бороться с собой.

Дева

Накопилось немало работы, к тому же ответственной, которую вы по разным причинам откладывали в долгий ящик. И вот наконец-то пришло время завершить все эти дела и проекты. Вот просто сесть и сделать все, чтобы не оставлять хвостов на потом.

Весы

А подарки все поступают и поступают, и вы радостно потираете руки, ведь это еще не завершение праздников, вам светит немало разных сюрпризов, и от родных, и от сотрудников или друзей, которые вдруг решили сделать вам приятно.

Скорпион

Наведение порядка станет для вас сегодня основной идеей. Вам так хочется оставить в старом году все старое, грязное и рваное, что вы будете выбрасывать все то, что не приносит вам радости или хотя бы немного испорчено.

Стрелец

Придется принимать важное решение по вашему будущему. И вы будете долго колебаться, выбирая лучшие варианты из всех предложенных. К счастью, все они будут удачными, так что вам не придется выбирать лучшее из худшего.

Козерог

Будете чувствовать себя словно в детстве, что-то или кто-то напомнит вам об этом невероятном времени и вы погрузитесь в ностальгию, может даже встретитесь с друзьями или родственниками, которые, собственно, и подтолкнут вас к воспоминаниям.

Водолей

Перед вами возникают какие-то непонятные преграды, и хотя вы пытаетесь как можно скорее справиться с делами, ваши стремления будут натыкаться на сопротивление, как не людей, так обстоятельств, которые, кажется, сговорились против вас.

Рыбы

Сегодня вы раздаете деньги и подарки тем, кому это не успели сделать вчера. Впрочем, и вы сами можете получить какие-то дары или средства. И для вас это будет настоящей неожиданностью, ведь вы уже привыкли к роли благодетеля.

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