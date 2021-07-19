Гороскоп для всех знаков зодиака с 19 июля: кто разбогатеет, а кого ждут неприятности

С 19 июля Овны начнут активную деятельность, Тельцы будут доказывать свои силу и ловкость, а Раки вдохновятся на новые свершения. В то же время Львы могут попасть в тупик, а Водолеи безвозмездно работать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstoOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю 19-25 июля. Кто готов запланировать себе новую жизнь, а кому лучше побыть наедине – читайте дальше.

Овен

Это очень активная неделя, у вас как бы появляется новое дыхание, вырастают крылья и вы готовы покорять новые вершины и ставить новые рекорды. Это идеальный период для начала новых проектов.

Телец

Всю неделю вас будет доставать какая-то потасовка, нужно будет все время быть начеку, отбивать атаки, словом и делом доказывать свою силу и ловкость, соревноваться с другими, и это тогда, когда хочется просто отдохнуть.

Близнецы

Финансовые и имущественные дела идут вверх, вы наконец решаете свои старые проблемы в этом направлении, и получите небывалый прилив сил и приток денег. В конце концов, чувствуете себя богатым и счастливым.

Рак

Вы получаете новый импульс, который вдохновляет вас на новые свершения, и в голову приходят новые идеи, и вы уже охотно планируете себе новую жизнь, учитывая все то, что себе наметили.

Лев

Говорят, что безвыходных ситуаций не бывает, но вам покажется, что вы попали именно в такую историю. Ведь каждый шаг может вас заводить в тупик, и что бы вы не сделали – результат вам не нравится.

Дева

На этой неделе вы словно обновляетесь для новой жизни, новой работы, должности. Ваш профессионализм выделяют и сейчас большие шансы получить высокий пост, возможно даже где-то в государственном управлении.

Весы

Неописуемая грусть может овладеть вами, и вы сами не понимаете, что происходит и почему это вы такое чувствуете. Но лишний раз даже двигаться не захочется, а есть желание где-то спрятаться и даже поплакать. Ну что ж, бывает и такое...

Скорпион

Стабильная и ровная неделя, когда вы тихо радуетесь тому, что у вас все так хорошо настроено, без особых всплесков и падений, графика придерживаетесь, все успеваете – и себя в тонусе держать, и о родных заботиться, и работать.

Стрелец

Чувствуется общий подъем. В отличии от предыдущих недель, эта будет отличаться высокими скоростями, и вы очень активны и продуктивны, и все вокруг вас несется с невероятным ускорением.

Козерог

Эта неделя будет переходной, вы будто заканчиваете свои старые дела, завершаете проекты и отправляетесь куда-то в неизведанные дали, радостно бежите туда, куда и сами еще не знаете, навстречу новым приключениям, вызовам и испытаниям.

Водолей

Работы будет ну очень много, но может оказаться, что она вся неоплачиваемая или малооплачиваемая, словом, вас могут "кинуть" и не заплатить за достаточно большой кусок тяжелого труда. И это будет очень обидно...

Рыбы

Похоже на затишье перед бурей, когда внешне вроде бы все успокаивается, но внутри что-то бурлит и саднит. И вам нужно больше бывать в одиночестве, чтобы лучше понять, что с вами происходит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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