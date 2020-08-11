События в Беларуси – одно из звеньев продолжающегося процесса падения советской коммунистической системы, который закончится лишь к середине нашего века.

Этот процесс происходит под влиянием нескольких астрологических факторов, но главным тут выступает Плутон – планета политических и социальных перемен.

Плутон движется медленно по отношению к Земле, поэтому подолгу находится в одном положении и часто откатывается назад в ретроградном движении. Отсюда длительность и повторяемость однотипных политических и социальных событий в жизни разных государств, чьи гороскопы сейчас курирует Плутон.

К таким государствам относится Украина – в нашем гороскопе Плутон будет играть первую скрипку вплоть до 40-х годов, и всё это время мы будем продолжать находиться в процессе политических трансформаций. Стабильности и спокойного эволюционного развития нам пока ожидать не стоит.

То же касается и других постсоветских государств, включая Беларусь и Россию. Обе эти страны в ближайшие годы будут подвергаться наиболее сильному влиянию Плутона, который вкупе с другими астрологическими факторами будет нарушать плавное течение жизни и создавать условия для социальных трансформаций.

Плутон – это всегда разрушение чего-то прежнего и зарождение на его месте принципиально нового, иного. Процесс это болезненный, сопряжённый с потерями и очень нескорый.

Украина вступила в этот процесс раньше, Беларусь позже. Россия вступит самой последней.

Но процесс этот неизбежен для всех постсоветских государств. Неизбежен и необратим, назад дороги не будет.

Плутон радикально меняет саму сущность общества, и то, насколько большими будут потери в процессе этих перемен, зависит от персонального гороскопа каждого отдельного государства. Но без гибели и разрушений эту трансформацию не пройти.

В Украине наибольшие потери пришлись на 2013-2015 года. В будущем также есть несколько этапов серьёзной ломки. Ближайший такой период – 2024-2025 год, когда Плутон соединится с натальным Сатурном Украины. Этот этап будет мене жертвенным с точки зрения человеческих жизней, но не последним в цепочке трансформаций нашего государства.

Впереди и у нас, и у Беларуси ещё много испытаний, временных откатов назад на ретроградном движении Плутона и новых резких рывков вперёд.

Как известно, нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен. Но времена не выбирают. И раз уж нам довелось родиться в такое время, надо постараться пройти его с наименьшими потерями и с наилучшим результатом. А это уже во многом зависит от нас.