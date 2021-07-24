Август 2021 года преобразит жизнь пяти знаков зодиака: их ждет много сюрпризов

В августе 2021 года Марс будет доминировать в рациональном знаке Девы, это значит, что месяц в целом будет спокойным и без резких сюрпризов для всего зодиакального круга. Но некоторые знаки ожидают приятные неожиданности.

Астрологи издания Marie Claire составили ежемесячный гороскоп и рассказали, что звезды приготовили для пяти знаков в этом месяце. Судьба будет благосклонна к Тельцам, Ракам, Девам, Скорпионам, Козерогам.

Телец

Наиболее благополучный период в любовной сфере у Тельцев будет в третьей декаде августа. Вы можете открыться для своего партнера с новой стороны. В этот период вы сможете сполна почувствовать романтический настрой в своих отношения. В августе Тельцам также стоит обратить внимание на учебу, новые проекты, а в первой - можно отправится в отпуск и подготовиться к новому продуктивному сезону.

Рак

Неожиданности, разжигающие эмоции, импровизированные прогулки и все, что может нарушить распорядок дня, ожидает Раков во второй половине месяца. До 17 августа Ракам стоит все взять под свой контроль, в том числе и на работе - в этот период вы будете очень продуктивны. После 14 августа могут состоятся большие и дорогостоящие покупки, о которых вы мечтали уже давно.

Дева

В этом месяце вы особенно почувствуете, что должны быть полезными для всех и везде. В любви к 8 августа дайте волю своему воображению, это поможет обогатить ваши отношения. После 14 августа стоит направить всю свою энергию на организацию проекта, который вам близок.

Козерог

До 8 августа вам захочется высказаться своему партнеру, поделится своими переживаниями - и он вас услышит. Между 17 и 26 августа Козероги будут легкомысленны и захотят легких отношений. К концу месяца вы окончательно поймете, ваш ли человек находится возле вас. На работе в августе Козерогам следует хорошо потрудится в первой половине месяца - ваши труды будут оценены должным образом.

Скорпион

В августе звезды советуют Скорпионам перестать куда-то бежать и просто насладиться небольшим счастьем. Между 8 и 18 августа звезды могут укрепить вашу связь с вашим избранником. Если планируете отпуск в августе - самый благоприятный период до 17 августа. Также стоит уделить время только себе и своим желаниям.

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