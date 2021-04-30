Астропрогноз для Украины на май: экономика станет на паузу

В мае в Украине из-за кризиса могут остановиться некоторые производства, а также украинцев ждет приостановка многих экономических процессов. При этом политики не будут показывать системной и стабильной работы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила подробный прогноз на май для Украины.

Общество

Уже пора бы привыкнуть к мысли, что каждый решает свои проблемы сам. Как тут не вспомнить приснопамятное: "Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и не герой". Выход из кризиса все еще за дальним перевалом, поэтому люди разочаровываются все больше.

Политика

Решения людей у власти будут удивительными и парадоксальным, чем постоянно будут приковывать внимание к политике. Нельзя ожидать какой-то системной и стабильной работы, вместо этого нас будут поражать революционными, но очень нелогичными изменениями.

Экономика

Можно ожидать остановки многих производств, как мелких, так и довольно крупных, а также приостановка многих производственных и экономических процессов. В общем, пока радоваться нечему, печально еще и то, что мало кто понимает, где выход из сложившейся ситуации.

Весь 2021-й год, как отметила Соломка, окажется для Украины не менее сложным, чем 2020-й. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что 2021-ый у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, этот год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

В то же время Овнов в текущем году, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать трудности, отметила Соломка.

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