Астропрозноз для Украины: что ждать с 21 июня

На неделе с 21 июня Украину ждут изменения в политической жизни. Возможны достижения компромиссов и примирения давних соперников. В то время экономика все еще будет стоять на месте – мало кому будет удаваться заработывать деньги легко.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила астрологический прогноз для Украины на 21-27 июня.
Общество
Лето все же сказывается, все процессы замедляются или вовсе замирают, все просто кайфуют и даже думать не хотят. Поэтому не стоит пока ставить перед собой какие-то далеко идущие цели не стоит. Максимум – это планировать продуктивно провести сегодняшний день.
Политика
Проходят многочисленные совещания, консультации, собрания, словом, определенные массовые мероприятия, где совещаются, договариваются и достигают определенных компромиссов. Возможны примирения давних соперников и наладка давно разорванных отношений.
Экономика
Все еще радоваться особенно нечему и у многих будет повод беспокоиться и не спать по ночам. Все работает очень тяжело, с надрывом, мало кому удается сейчас легко зарабатывать деньги, а тут еще и дополнительно какие-то тяготы навешивают.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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