Что ждет Украину в начале лета: астропрогноз

Украину с 31 мая могут ожидать наглые грабежи, рейдерство и препятствование законному ведению бизнеса. В то же время власти могут начать опекать малообеспеченные слои населения, а в целом украинцы будут озабочены вопросами путешествий и отдыха.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила астрологический прогноз для Украины на неделю с 31 мая по 6 июня.

Общество

Многие озадачиваются вопросами передвижения, активизируется тема странствий, путешествий, отдыха. Также общество будет заниматься вопросами установления справедливости.

Политика

На первый план выходят вопросы заботы и эмпатии, возможно власть будет что-то транслировать на защиту малообеспеченных слоев населения, поскольку возникают немалые трудности у людей, которым сложно о себе позаботиться.

Экономика

Если коротко и неполиткорректно, то происходит сплошной бардак. Имеют место кражи или даже наглые грабежи и рейдерство, невыполнение обязательств, сложность в том, чтобы законным образом заниматься бизнесом и попустительство незаконным оборудкам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал