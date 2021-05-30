Что ждет Украину в начале лета: астропрогноз

Украину с 31 мая могут ожидать наглые грабежи, рейдерство и препятствование законному ведению бизнеса. В то же время власти могут начать опекать малообеспеченные слои населения, а в целом украинцы будут озабочены вопросами путешествий и отдыха.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила астрологический прогноз для Украины на неделю с 31 мая по 6 июня.
Общество
Многие озадачиваются вопросами передвижения, активизируется тема странствий, путешествий, отдыха. Также общество будет заниматься вопросами установления справедливости.
Политика
На первый план выходят вопросы заботы и эмпатии, возможно власть будет что-то транслировать на защиту малообеспеченных слоев населения, поскольку возникают немалые трудности у людей, которым сложно о себе позаботиться.
Экономика
Если коротко и неполиткорректно, то происходит сплошной бардак. Имеют место кражи или даже наглые грабежи и рейдерство, невыполнение обязательств, сложность в том, чтобы законным образом заниматься бизнесом и попустительство незаконным оборудкам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в мае из-за кризиса в Украине могут остановиться некоторые производства. Кроме того, украинцев ждет прекращение многих экономических процессов.
Близнецы, Тельцы и Раки в мае начнут больше зарабатывать, а Стрельцов ждет прогресс и в карьере, и в финансах.
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