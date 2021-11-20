Прогноз на неделю 22 – 28 ноября

Вошли мы с вами в коридор затмений. Здесь не очень уютно и порой весьма турбулентно. Начало недели – своего рода "отходняк" от влияния лунного затмения, которое сбавляет обороты, передавая эстафету солнечному. Последнее будет сильнее ощущаться ближе к концу данной недели.

По Лунному циклу неделю начнет Луна в Раке – не самое удачное начало для рабочей недели, так как этот знак дает скорее желание завернуться в теплый пледик и остаться дома) Но в понедельник и вторник придется приободриться и взяться-таки за работу. Среда выдастся не очень продуктивной, так как будет с утра до вечера (07:48-17:59 по Киеву) занята Луной без курса, которая несет рассеянность и несобранность.

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Зато после 18:00 в среду и в четверг и пятницу к нам заглянет огненная Луна во Льве – символ вдохновения и энергичности. В субботу возможны эмоциональные кризисы и конфликты из-за напряженной фазы 3й четверти Луны. Хотя эта эмоциональность может быть немного погашена положением Луны в Деве, что склоняет к рационализации и практичности, даже в проявлении эмоций.

22 ноября встречаем переход Солнца в знак Стрельца. Надеюсь, он принесет больше оптимизма в затменный период и добавит всем нам веселого расположения духа. Други-Стрельцы, поднажмите, ибо ваш юмор сейчас очень необходим.

Вообще на этой неделе абсолютно нет каких-либо напряженных планетарных аспектов. Фух, и на том спасибо, будем наслаждаться одними затмениями. Самый пик напряжения мы уже прошли – это была неделя перед лунным затмением. Дальше должно быть тише и спокойнее, так как солнечное затмение не такое интенсивное в плане эмоций. Поэтому все еще сохраняем збагойствие и не нагнетаем.

Из гармоничных тем – почти всю неделю в гармоничном аспекте друг к другу крутятся Марс с Венерой – мужское и женское начало. Это создает гармоничный фон для романтики, проявления активности в любовных делах, а также достижений в финансовых мероптиятиях. Однако не желательно начинать отношения и стартовать проекты, т.к коридор затмений еще не завершился.

По традиции желаю всем хорошей недели.

Оставайтесь на позитиве.