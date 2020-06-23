Середина лета 2020, последствия затмения в день солнцестояния и плоды осени… Вашему вниманию представляю краткий анализ планетарных влияний на июль-сентябрь 2020 г.

ИЮЛЬ 2020

5 июля нас ждет полнолуние и лунное затмение. Это полнолуние и затмение на звезде Сириус. Это ярчайшая звезда, которой посвящено множество легенд и мифов. Сириус называют "королевской", но и агрессивной. Звезда, которая дает стремление к славе и к масштабным действиям, но "слишком честолюбивые стремления приводят к опасным препятствиям и потерям". С восходом Сириуса связывали начало жары, большое влияние на погодные условия и на сельское хозяйство: может принести усиление влажности и дождей. Вызывает ветры и возмущения погоды. Сильное влияние Сириуса должно способствовать хорошему урожаю зерна. Проблемным может стать вопрос сохранения урожая.

Полнолуние и лунное затмение на оси Рак\Козерог открывает волнения и кардинальные перемены в вопросах "государственного и территориального управления", недвижимости, земельных ресурсов, сельского хозяйства, охраны материнства, семейного кодекса. Затмение приносит "рост общественных расходов".

Кстати, сохранение плодов и урожая в эту осень будет делом проблемным и напряженным. Потому как солнечное затмение, произошедшее в день солнцестояния 21 июня, по запискам древних астрологов трактуется как опасность "гниения или порчи собранных плодов". Поэтому особое внимание заранее должно быть направлено на сохранность урожая. Предполагаю – из-за чрезмерно дождливой осени в одних регионах, и сильной засухи и пожароопасности в других регионах. По моим наблюдениям, такое стояние планет приносит ранние холода и дожди. Как будет в этот раз – проверим.

Как известно, 4 июля празднуется день провозглашения независимости США. В 2020 году день рождения Америка празднует на пике полнолуния и лунного затмения. Вовлеченность в новые группы и чрезмерно эмоциональная реакция на неожиданные новости будет характерно для этого времени.

Этот день также будет 2-м отголоском солнечного затмения от 06.01.2019 г. Характер этого влияния был таков: "беспокойство в армиях, бунты против офицеров". Бунты мы наблюдаем в Европе и в США уже в течение всего июня. Второе описание влияние этого затмения по циклу Сароса: "Это может быть временем, когда человек замечает или неожиданно хочет найти определенную группу, которая имеет отношение к целительству, искусству или филантропии. Человек будет ощущать, что он может многое приобрести благодаря вовлечению в такую группу". Вовлечение в религиозные группы также имеет отношение к влиянию этого затмения. Как известно, 5.01.2019 г. Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Накануне 2-го отголоска этого затмения эта тема снова вышла в обсуждение. Надо полагать, что после даты 5 июля дело пойдет на спад. Следующий виток, и завершение темы трансформации украинской церкви надо ожидать около даты 5.04.2021 г.

С 28 июня Марс входит в знак Овна. Это естественный процесс движения небесных тел, но в 2020 году Марс в этом знаке своей силы будет пребывать до 20 декабря, вытанцовывая такие выкрутасы в связке с тремя мощными планетами социальных влияний, что нам останется только следить за курсом новостей, митингов, борьбы за- и против-, при этом каждый будет в рамках своих интересов продвигать, добиваться, строить, ремонтировать, складывать и собирать…Жестко и боевито… Потому как такой энергетический фон зададут мощные планеты, которые приводят к неизменной трансформации через борьбу и напряжение.

В первой половине августа баланс энергий еще помогает сохранить равновесие сил на политической арене. Это время переговоров и подготовки, авторитет лидеров позволит удерживать накал страстей. Июль и август – это прекрасные месяцы по сравнению с энергетикой сентября и октября!

Со второй половины августа до середины декабря 2020 г. устанавливается очень напряженное, конфликтное влияние планетных энергий. Это длительный процесс накопления конфликтной энергии, повышенного боевого духа, который бывает очень редко. Эту энергию полезно использовать в продуктивном направлении: выброс энергии будет большой, и нужно создавать, а не разрушать. Но, часто люди поступают так, как легче: вступают в борьбу. Вот именно из-за длительного и мощного взаимодействия "тяжелых" планет атмосфера всеобщего напряжения может привести к нарастанию боевитости и острым конфликтам в мировом сообществе.

Поэтому самым резким на политической арене окажется период с 22 августа до середины декабря. Всплеск боевой активности, бунтарства, столкновения интересов, рост терроризма и борьбы за- и против- выдаст себя в полной мере. В другом варианте такой энергетический фон планет может привести к очередному всплеску коронавируса, к закрытию границ и усилению карантина.

9-10 сентября Марс "останавливает" свой ход и начинает движение "назад". Силы "протеста" начнут снижать обороты, идя на попятную и на мирные переговоры. Так будет до 14 ноября, пока Марс совершает движение "назад". Возможны уступки, мирные переговоры, пересмотр каких-то условий, требований, что затормозит напряжение и агрессивность.

С 14 ноября до 20 декабря ситуация, развернувшаяся в конце августа-начале сентября, выйдет в новое русло проявления и достижения своих намерений. Это принесет очередной виток всплеска конфликта интересов, и попыток разрешить противоречия.

Отдельно отмечу, что осень проблемная для здоровья: будьте внимательны! Прежде всего, это касается тех, у кого есть хронические заболевания нервной и сердечной систем, опорно-двигательного аппарата. Усиливается риск обострения всевозможных инсультов, инфарктов, переломов. Берегите себя на дачах и огородах! Необходима повышенная осторожность и профилактика.